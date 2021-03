IIS Ferraris-Brunelleschi, gli studenti incontrano online lo scrittore Alessandro Gallo

250 studenti affascinati dall’incontro con lo scrittore Alessandro Gallo, autore dei romanzi “Scimmie” ed “Era tuo padre.

Martedì 16 marzo 2021 gli alunni delle classi 1D, 1E, 1G, 2E, 2G, 2H, 2M, 3Ael, 3Baut, 4Ael, 4Ach dell’I.I.S. “G. Ferraris - F. Brunelleschi” di Empoli, con i docenti hanno incontrato in remoto lo scrittore, attore e regista teatrale di origine campana, emiliano “d’adozione”.

Da anni lavora nel campo dell’educazione alla legalità con progetti di teatro civile.

La presentazione intrisa di squarci di vita vissuta ha suscitato grande interesse, curiosità e spunti di riflessione per gli adolescenti e gli adulti presenti.

A seguire alcune riflessioni delle responsabili del progetto DiLeDe Arci/Regione Toscana (L.R. 11/1999-anno 2020/21):

“Fermo restando che in questo momento che la Didattica a Distanza è più uno strumento di emergenza che non una scelta di metodo e che le attività in presenza, curricolari e no, prendono vita non solo dalle facce e dalle voci ma anche dai rumori e dai colori, dagli odori e dai silenzi della relazione, devo dire che l’esperienza di oggi ha raggiunto un livello che poche volte abbiamo sperimentato anche in contesti assembleari.

Gli studenti collegati con supporti tecnologici non professionali hanno dato vita ad un evento disciplinato e creativo insieme: sempre curiosi, affatto morbosi. Oltre trenta domande mai ripetitive che, seppur preparate alla luce di una lettura attenta e coordinata da insegnanti appassionati e di grande professionalità, si sono innescate a vicenda, alternando i diversi punti di vista possibili e dando vita ad un evento autentico e complesso.

Per l’ARCI, la nostra Associazione, quello di oggi è stato il paradigma perfetto di come l’educazione alla legalità democratica ed all’antimafia sociale siano percorsi trasversali.”

Fonte: I.I.S. “G. Ferraris - F. Brunelleschi” Empoli