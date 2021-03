Incidente in galleria: chiusura e traffico sulla A1

Poco dopo le ore 06, sull’autostrada A1 Milano-Napoli Direttissima, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio A1/Direttissima e Badia in direzione Bologna a causa di un mezzo pesante intraversato all’interno della galleria di Base, all’altezza del km 21,3.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici , le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione IV Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Nel tratto chiuso il traffico è rimasto bloccato e si sono registrate code fino a 5 km in direzione Bologna.

Poco dopo le 07:15 è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio A1/Direttissima e Badia in direzione Bologna. Attualmente sul luogo dell’evento il traffico scorre su tutte le corsie e si registrano 2 km di coda, in diminuzione, tra Aglio e Badia in direzione Bologna.