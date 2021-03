Ladri alla Vab di San Miniato: tanti danni per poche decine di euro in spiccioli

Spiacevole scoperta questa mattina per la Vab di San Miniato. Nella notte i ladri hanno forzato la porta d'ingresso della sede di via Cavane e hanno messo i locai a soqquadro in cerca di qualcosa da portar via. Alla fine il bottino è di appena qualche decina di euro contenuti in una cassetta e nella macchina del caffé.

Poca cosa a fronte dei danni: sono stati divelti tutti gli armadietti e ovviamente la macchinetta del caffé è stata distrutta per prelevare gli spiccioli. I ladri hanno anche forzati una baracca con all'interno varia attrezzatura. L'associazione ha sporto denuncia ai carabinieri.