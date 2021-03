A causa dell’allerta vento Silfi ha deciso di annullare l’intervento di manutenzione dell’impianto di illuminazione sul Viadotto dell’Indiano previsto per domani. Non sarà in vigore nessun provvedimento di chiusura e la circolazione sarà quindi consentita in entrambe le direttrici. Restano confermati i lavori per domenica 28 marzo.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa