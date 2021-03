Aidan Turner e Matilda De Angelis nella serie Rai su Leonardo da Vinci

Aidan Turner, Matilda De Angelis, James D'Arcy, Giancarlo Giannini e molti altri attori internazionali saranno in 'Leonardo'. Il 23 marzo su Rai1 debutta la serie evento su Leonardo da Vinci, un programma che parlerà della vita del Genio toscano con una punta di giallo.

La serie è prodotta dalla Lux Vide di Luca e Matilde Bernabei, in collaborazione con Rai Fiction e Big Light Productions in associazione con France Télévisions e Rtve, co-prodotta e distribuita da Sony Pictures Entertainment. Comprata in 100 paesi, punta a arrivare a 120.

Gli sceneggiatori saranno Franck Spotnitz e Steve Thompson, sarà diretta da Dan Percival e Alexis Sweet. L'irlandese Turner farà Leonardo, la Matilda De Angelis reciterà nel ruolo di Caterina da Cremona, musa misteriosa e cara amica di Leonardo.

La serie tv si sviluppa in otto episodi in onda per 4 serate. 'Leonardo' è stata girata in oltre 50 location differenti principalmente nel Lazio e ha coinvolto circa 500 addetti. Oltre 1900 le ore di lavorazione, 3000 le comparse e 2500 i costumi utilizzati.