L'Etrusca Basket installa il tunnel prevenzione Covid-19 all'ingresso del PalaCreditAgricole

L'Etrusca Basket San Miniato è lieta di annunciare l'installazione del tunnel prevenzione Covid-19 all'ingresso della struttura del PalaCreditAgricole di San Miniato. Il tunnel di prevenzione Covid-19 è un sistema all’avanguardia per scongiurare l’ingresso in palestra per persone che potrebbero essere contagiose e quindi prevenire eventuali fonti di contagio. Questo importante sistema avanzato verrà inaugurato mercoledì 24 marzo 2021 per la gara di campionato tra Blukart e Cesena.

La società Etrusca Basket San Miniato ringrazia l'azienda S.B.R. di Poggibonsi che produce questa eccellenza per le prevenzione della diffusione del virus Covid-19.

Fonte: Etrusca Basket San Miniato