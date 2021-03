Minorenne tenta di accoltellare il padre dopo una lite

I carabinieri di Firenze, nella mattinata odierna, hanno dato esecuzione alla misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dal G.I.P. del Tribunale dei Minorenni di Firenze, per i delitti di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia, a carico di una 15enne fiorentina, ad esito di indagini svolte dai Carabinieri sotto la direzione del Procuratore presso il Tribunale dei Minorenni di Firenze.

La minorenne, in una circostanza, all’interno dell’appartamento dove vive con il nucleo familiare, ha tentato di colpire con un coltello da cucina il padre, che è riuscito a sottrarsi, rifugiandosi nella camera da letto. Sul posto erano intervenuti i carabinieri che avevano calmato la giovane.

Nel corso del sopralluogo erano state evidenziati diversi segni di coltellata alla porta della camera da letto; successivi approfondimenti investigativi consentivano inoltre di documentare reiterate offese e minacce, anche di morte, rivolte ai genitori (a partire dal settembre 2019) da parte della stessa giovane. La minorenne si trova ora in comunità.