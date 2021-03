Operazione Galassia agricola, scoperte dalle fiamme gialle 5 false società agricole in Maremma

Per cinque anni un complesso sistema di finte società agricole hanno omesso di dichiarare al fisco oltre 8,5 milioni di euro, evadendo 800mila euro di Iva e fruendo indebitamente di fittizi crediti di imposta per 400mila euro, oltre ad accedere illecitamente a finanziamenti comunitari all'agricoltura per 300mila euro.

È quanto emerso dall'operazione 'Galassia agricola' della guardia di finanza di Orbetello. Quattro soggetti sono stati denunciati per dichiarazione dei redditi fraudolenta, emissione ed utilizzo di fatture false, falso ideologico e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

In seguito all'avvio di un primo controllo fiscale nei confronti di una società fintamente agricola, i finanzieri hanno scoperto cinque 'cartiere' tra loro collegate che avevano sviluppato un giro di fatture false per evadere il fisco, al riconoscimento di illegittimi crediti di imposta e ad accedere a finanziamenti pubblici.

Alla Corte dei conti, per l'ipotesi di danno erariale connesso all'indebito ottenimento di finanziamenti pubblici, è stato inviato un dettagliato rapporto così come all'Organismo di gestione e pagamento dei fondi comunitari, per il recupero delle somme indebitamente ottenute dalla società.