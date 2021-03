Palazzo Blu celebra il Dantedì: anteprima video della mostra 'Tom Phillips. Dante’s Inferno'

Palazzo Blu celebra il prossimo 25 marzo il Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri istituita dal Ministero della Cultura, con una anteprima video della mostra ‘Tom Philips. Dante’s Inferno’, curata da Giorgio Bacci, promossa da Palazzo Blu, Fondazione Pisa e Società Dantesca Italiana, con il contributo e il patrocinio del Comitato Nazionale per Dante 700. La mostra, pronta e allestita negli spazi di Palazzo Blu, sarà aperta al pubblico non appena le condizioni lo consentiranno, stante attualmente la chiusura dei musei disposta con provvedimento del governo, per le regioni in zona rossa e arancione.

L’edizione 2021 del Dantedì, che ricorre il 25 marzo come data che gli studiosi indicano per l’inizio del viaggio nell’aldilà raccontato dal Sommo Poeta nella Divina Commedia, è particolarmente importante perché si celebrano anche i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. La mostra ‘Tom Phillips. Dante’s Inferno’, si inserisce proprio nel quadro delle numerose iniziative ed eventi che si svolgeranno in tutta Italia durante il 2021 per celebrare la ricorrenza. Mercoledì 25 marzo si potrà ‘entrare’ in mostra attraverso le immagini che verranno diffuse dagli account social di Palazzo Blu a partire da youtube.

L’anteprima video svelerà le prime immagini dell’allestimento e condurrà il pubblico alla scoperta di Tom Phillips, artista britannico contemporaneo e del suo racconto in 139 illustrazioni dell’Inferno dantesco. L’artista ha iniziato la sua ricerca espressiva sul testo di Dante nel 1976. Le opere presenti in mostra, realizzate con tecniche diverse tra loro – serigrafia, incisione, litografia, mezzatinta – appartengono ad una serie completa e rappresentano un ‘commento visivo’ alle terzine dantesche. Un commento dai tratti post moderni con citazioni da opere celebri, oggetti di culto, icone della società di massa, incursioni nel mondo dei fumetti. Un racconto della Divina Commedia che assume significati nuovi e inaspettati.

Tom Phillips è oggi tra gli artisti più importanti a livello internazionale, in grado di spaziare dalla scultura alla pittura, dalla grafica all’illustrazione. Le sue opere sono conservate nei maggiori musei di tutto il mondo, tra cui la Tate Gallery, il British Museum e il Victoria and Albert Museum di Londra, il Museum of Modern Art di New York, il Philadelphia Museum. Nel corso degli anni gli sono state dedicate mostre personali in tutto il mondo tra cui Londra, Parigi, New York, Rotterdam, Milano.

Le immagini da Palazzo Blu saranno accompagnate dalle interviste a Giorgio Bacci, curatore della mostra, Marcello Ciccuto, presidente della Società Dantesca Italiana, Alberto Casadei, coordinatore del Gruppo Dante dell’Associazione degli Italianisti e Cosimo Bracci Torsi, presidente della Commissione Cultura di Fondazione Pisa.

La mostra, una volta aperta al pubblico sarà visitabile fino al 18 luglio. Per info palazzoblu.it

Fonte: Fondazione Pisa - Ufficio stampa