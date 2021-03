Ponsacco e Pontedera restano arancioni, Confcommercio: "Fondamentale per garantire un minimo di lavoro"

“L'incubo Zona rossa che ci ha tenuto col fiato sospeso per le sorti di imprese e attività di Ponsacco e Pontedera è scongiurato: fino a domenica 28 marzo i due comuni resteranno in Zona arancione, come gli altri della Valdera e la maggior parte dei comuni della provincia”. Tira un sospiro di sollievo il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli, dopo aver ricevuto rassicurazioni dai sindaci Francesca Brogi e Matteo Franconi “che ringrazio per l'impegno e l'attenzione dimostrata in una situazione quantomai drammatica per le imprese del territorio, dove purtroppo non abbiamo niente di cui rallegrarci. Ci sono attività chiuse da mesi, altre costrette a chiudere e riaprire da una settimana all'altra e sostegni economici che non arrivano. In questo scenario la Zona rossa sarebbe stat un'ulteriore mazzata per imprese ormai stremate e messe in ginocchio da chiusure, sacrifici e incertezze”.

Il ringraziamento alle amministrazioni di Ponsacco e Pontedera arriva anche da Alessandro Simonelli e Mickey Condelli, rispettivamente presidente di Confcommercio Area Vasta e Confcommercio Pontedera, “Un impegno auspicabile e sinceramente apprezzato, che contribuisce a garantire la possibilità di lavorare anche la prossima settimana per molti imprenditori e commercianti. Il passaggio in Zona rossa avrebbe comportato la chiusura di molte attività di commercio al dettaglio, oltre a parrucchieri e centri estetici. In pratica un altro lockdown che non possiamo assolutamente permetterci. Ogni giorno di lavoro in più è ossigeno puro in questa situazione raccapricciante, dove moltissime attività sono costrette alla chiusura e le altre aperte devono accontentarsi delle briciole, considerate le limitazioni agli spostamenti da un comune all'altro”.

Fonte: Confcommercio Pisa