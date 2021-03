Santa Maria a Monte arancione, ecco le restrizioni. Chiuse le scuole medie

Alla data del 19 marzo il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni pari a 355 rispetto a 219 della settima passata. Si ritiene opportuno adottare le seguenti misure restrittive con validità da lunedì 22/03/2021 e fino al 28/03/2021. Le misure sono state adottate d’intesa e con il consenso del Presidente della Regione Toscana, sentito il CEPS (Comitato Emergenza Prevenzione Scolastica) e in accordo con i Sindaci del comune di Pontedera e di Calcinaia.

Sono state adottate le seguenti misure restrittive per il periodo dal 22/03/2021 al 28/03/2021:

1- È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, salvo che per motivi di lavoro, studio, salute e situazioni di necessità.

È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

2- Tutte le attività sportive e motorie, anche se svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese.

Sono consentite le attività motorie individuali svolte all’aperto in prossimità della propria abitazione nel rispetto della distanza di almeno un metro e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione.

È consentita l’attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

3- Musei e mostre sono chiusi al pubblico.

Biblioteche ed archivi sono aperti. I servizi sono disponibili solo su prenotazione.

Gli spettacoli aperti al pubblico nei teatri e nei cinema sono sospesi.

4- In materia in materia di istituzioni scolastiche:

a) l'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per le scuole primarie continua a svolgersi integralmente in presenza ai sensi dell’art. 21 del DPCM 2 marzo 2021;

b) le attività scolastiche e didattiche delle scuole secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza ai sensi dell’art. 43 del DPCM 2 marzo 2021;

Per il comune di S.Maria a Monte è stata adottata la chiusura dei parchi ed aree verdi.

Fonte: Ufficio Stampa