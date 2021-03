Scomparso Mario Rossi Locci, il cordoglio del Comune di San Miniato

Il Comune di San Miniato da notizia della scomparsa di Mario Rossi Locci, tramite un messaggio di cordoglio.

"Simone Giglioli Sindaco e tutta l'Amministrazione Comunale esprimono le più sentite condoglianze per la scomparsa di Mario Rossi Locci, una figura importante per la nostra comunità, che aveva lavorato in Confindustria, era impegnato nel Dramma Popolare, nella Fondazione CRSM ed era stato attivo anche nel Partito Liberale Italiano. Ai familiari le condoglianze di tutto il Comune di San Miniato".