Territori Sicuri, screening di massa a Rignano sull’Arno in provincia di Firenze

“Territori Sicuri”, il programma regionale di screening gratuito, finalizzato a intercettare i casi positivi, soprattutto asintomantici, e arginare eventuali focolai, farà tappa da da mercoledì 24 a venerdì 26 marzo prossimi nel Comune di Rignano Sull’Arno, in provincia di Firenze.

I cittadini residenti possono già prenotarsi sul portale regionale https://territorisicuri.sanita.toscana.it/#/home. L’adesione a questa opportunità di screening anti Covid è volontaria.

La postazione, dove recarsi per effettuare lo screening gratuito, sarà allestita in piazza Aldo Moro, a Rignano sull’Arno, e sarà a disposizione dei cittadini in orario 9-13 e 14-18.

Il progetto

“Territori sicuri” è promosso dall’assessorato alla sanità di Regione Toscana guidato da Simone Bezzini, con Anci, Upi, Misericordie, Pubbliche assistenze toscane e Croce rossa italiana, insieme agli operatori sanitari, la medicina generale e la pediatria di famiglia, oltre ad Ars Toscana (l’Agenzia regionale di sanità), alle Asl e alle Società della Salute. Indispensabile e prezioso è il sostegno fornito dalle associazioni di volontariato, accanto a quello di medici, pediatri e infermieri, che si sono resi disponibili per l’esecuzione dei test e i relativi adempimenti.

La strategia del progetto è quella dell’allerta precoce, per contrastare la diffusione dei contagi prima possibile. I territori a maggior rischio di positività al Sars Cov-2 sono indicati da Ars, che elabora e monitora l’indice di contagio di ciascun Comune toscano.

Il progetto deve la sua riuscita alla fattiva collaborazione di tutti i soggetti che sono a fianco della Regione Toscana (Misericordie, Pubbliche assistenze toscane, Croce rossa italiana, amministrazioni comunali a partire dai primi cittadini, Anci, Asl, Upi, operatori sanitari, medici, pediatri, infermieri e gli stessi cittadini per la loro disponibilità): “uno straordinario lavoro di squadra, che consente l’utilizzo efficace di uno strumento in più nella lotta alla diffusione del virus e delle sue varianti”, dichiarano il presidente Eugenio Giani e l’assessore alla sanità Simone Bezzini nel ringraziare le donne e gli uomini, impegnati su questo fronte sempre con grande impegno e spirito di servizio per la salvaguardia della salute pubblica.

Fonte: Regione Toscana