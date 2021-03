Vaccini over 80, Ceccarelli e Sostegni (Pd) intervengono sui ritardi in Toscana

"Viviamo giorni complicati nella lotta al Covid 19. Il tutto reso ancora più difficile dalle problematiche nell'approvvigionamento dei vaccini. In questi giorni abbiamo ricevuto molte segnalazioni relativamente ai ritardi nella vaccinazione degli ultraottantenni. Per fare chiarezza su questo punto abbiamo chiesta la disponibilità dell'assessore Simone Bezzini per una

verifica da fare in Commissione Sanità sull'andamento del piano vaccinale. Già sappiamo, comunque, che la Toscana, con i vaccini Pfizer e Moderna ha prima messo al sicuro il personale sanitario e gli ospiti delle Rsa e poi ha optato per la vaccinazione degli ultrafragili.

Nel frattempo con i vaccini AstraZeneca si sono vaccinate categorie come forze dell'ordine e personale della scuola. Per un totale di oltre 500.000 toscani. In negativo hanno inciso anche i ritardi nella consegna dei vaccini. Ora sono state annunciate 120.000 dosi di vaccini Pfizer e Moderna per le prossime due settimane. Tutti i vaccini dovranno esse destinati agli ultraottantenni e ai portatori delle patologie più gravi con l'obiettivo di completare la vaccinazione entro aprile grazie alla collaborazione dei medici di famiglia. Una scelta importante per garantire le condizioni migliori per i nostri anziani. Se non bastassero i medici di famiglia dovranno essere attivate tutte le risorse necessarie per consentire il raggiungimento dell'obiettivo". È quanto dichiarano il capogruppo Pd in Consiglio regionale Vincenzo Ceccarelli e il presidente della Commissione sanità Enrico Sostegni relativamente ai ritardi nella vaccinazione degli ultraottantenni.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa