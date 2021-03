Vendono alcolici dopo le 16, così è scattata la chiusura per due minimarket di Firenze. La polizia ha disposto ieri la chiusura in violazione dell'ordinanza emessa dal sindaco Dario Nardella per il contrasto al contagio da Covid. Per i due negozi è scattato uno stop di due giorni, mentre i titolari sono stati sanzionati.