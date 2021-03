Volterra e San Gimignano sull'arte contemporanea con percorsi turistici dedicati

Non solo torri medievali e urne etrusche, ma anche un viaggio fuori dagli schemi storici nel mondo meraviglioso degli artisti più moderni e contemporanei che hanno reso e continuano a rendere questo territorio ricco di stimoli, suggestioni e avanguardie. Il contemporaneo, infatti, dà nuova linfa vitale all'antico.

“Insieme all’assessora al Turismo del Comune di San Gimignano, Carolina Taddei, abbiamo promosso – dichiara l’assessora al Turismo del Comune di Volterra Viola Luti - un percorso turistico attraverso l’arte contemporanea per valorizzare il nostro patrimonio culturale. Il senso autentico dei nostri territori e delle nostre comunità, infatti, non è stato mai quello di guardare immobile il proprio passato, ma di rinnovare continuamente la propria identità proiettandosi con coraggio, fantasia e passione verso il futuro”.

“Nell'ottica di una promozione congiunta fra Volterra e San Gimignano - dichiara l’assessora al Turismo del Comune di San Gimignano, Carolina Taddei - partendo dal nostro patrimonio culturale anche i linguaggi del contemporaneo hanno un ruolo di primo piano grazie alle storie uniche che custodiamo e che possiamo scrivere insieme".

L’itinerario prevede varie tappe a cominciare da una visita guidata del centro storico con uno sguardo alla Volterra contemporanea e alla storia attraverso i tesori del Museo Etrusco Guarnacci, la cui opera più conosciuta è l’Ombra della Sera, il bronzetto etrusco dalla forma allungata che ammaliò e ispirò Alberto Giacometti e che ancora oggi testimonia in maniera esemplare la modernità dell’arte etrusca.

Quando si parla di Volterra, immancabilmente, si parla di alabastro, la pietra che qui si lavora sin dal tempo degli etruschi e ancor oggi rappresenta una delle maggiori peculiarità del colle. Non mancherà, quindi, un passaggio ai laboratori di artisti volterrani che hanno scelto l'alabastro come materia da cui partire per le loro sperimentazioni creative.

Un altro immancabile luogo da visitare sarà borgo San Giusto, dove è stato realizzato il murale di Nico Lopez Bruchi raffigurante Aulo Grandoli detto il Pupo, uno dei più noti artigiani dell’alabastro scomparso pochi anni fa, e la Casa Museo Consortini, situata davanti alla bellissima chiesa di San Giusto, che raccoglie molti suoi bronzi e sculture in legno e pietra. E ancora: le opere di Mino Trafeli nel Palazzo dei Priori e la collezione di Mino Rosi al Centro studi espositivo Santa Maria Maddalena. Lungo la strada verso San Gimignano, inoltre, si possono ammirare alcune installazioni di Mauro Staccioli, opere dalle forme geometriche, immerse e perfettamente integrate nei paesaggi che le hanno ispirate (Anello, Ellisse, Al bimbo che non vide crescere il bosco, Indicatore).

A San Gimignano, la Manhattan medievale, dove tradizione e innovazione si fondono. Visita guidata del centro (Piazza della Cisterna, Palazzo comunale, Piazza delle Erbe, Duomo e Museo di Arte sacra) con particolare attenzione ai luoghi storici dove l'arte contemporanea trova la sua esaltazione.

Una tappa alla Rocca di Montestaffoli di fronte all"'Equilibrio compresso", opera di Elise Mattiacci, dove alla struttura severa e verticale delle torri, si contrappone la lievità dell'istallazione orizzontale e sfuggente che accentua il senso di precarietà e vertigine. Nel parco della Rocca si trova anche "Yellow girl" di Kiki Smith, andando poi nel verso Piazza Sant’Agostino incontriamo la "Meridiana" di Giulio Paolini, "Underground" di Anish Kapoor e la "Sedia davanti alla porta" di Joseph Kosuth.

La pittura e la scultura moderna e contemporanea sono ormai parte integrante di San Gimignano, e presso la Galleria di Arte Moderna e Contemporanea si può, oltre a vedere opere di grande importanza, anche partire per una visita di tutta l’arte ambientale nel centro storico, e in tutta la Valdelsa. Oltre ai luoghi pubblici nel centro sono presenti numerose gallerie private di pregio che la rendono un crocevia internazionale nel mondo delle avanguardie artistiche.

Ringraziamo per il loro prezioso aiuto il Consorzio Turistico Volterra Valdicecina, la Proloco di San Gimignano e Tuscany Ex

Fonte: Ufficio Stampa