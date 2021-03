Alloggi Erp, incontro tra Amministrazione Comunale e abitanti di via delle Eriche

Prosegue il ciclo di incontri tra l’Amministrazione Comunale e gli inquilini degli alloggi Erp del Comune di Pisa. Nei giorni scorsi l’assessore alle politiche abitative Gianna Gambaccini ha ricevuto a Palazzo Gambacorti, insieme ai tecnici di Apes, gli abitanti del complesso immobiliare di via delle Eriche di Tirrenia, un fabbricato in parte Erp e in parte composto da alloggi privati.

«Durante l’incontro – spiega Gambaccini – gli abitanti degli alloggi Erp dell’immobile hanno richiesto il supporto di Apes per far sì che nella prossima riunione di condominio possa essere approvata la richiesta di accedere ai contributi previsti dal cosiddetto superbonus 110% per l’efficientamento energetico. Gli inquilini hanno inoltre richiesto ad Apes lo svolgimento di alcuni sopralluoghi per verificare le problematiche relative agli stati manutentivi degli alloggi e programmare una serie di interventi “tampone” che, in attesa dei contributi previsti dal superbonus, possano migliorare la qualità della vita di chi risiede in questa struttura».

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa