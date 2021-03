Alloggi popolari, prosegue il programma di manutenzione con interventi a Cisanello e Gagno

Apes, l’azienda pisana per l’edilizia sociale, ha concluso nei giorni scorsi una serie di interventi di manutenzione nei quartieri popolari Erp cittadini, realizzati grazie ai fondi messi a disposizione dal Comune di Pisa, all'interno del programma complessivo di manutenzione degli alloggi popolari. Gli interventi si sono concentrati nei quartieri di Cisanello e Gagno.

«Fin dal 2018 – dichiara l’assessore Gianna Gambaccini - come assessore con delega alle politiche abitative, ho dedicato forte attenzione ai fabbricati Erp mettendo in cantiere interventi mirati a contrastare situazioni di degrado delle parti comuni, segnalate più volte dai residenti degli alloggi popolari. Abbiamo predisposto un programma di interventi importante con l’obiettivo di contrastare il degrado in tutti gli edifici e garantire un futuro all’intero patrimonio degli alloggi popolari cittadini. Sulla base dei tanti incontri tenuti con i cittadini, abbiamo stilato un elenco delle manutenzioni necessarie e adesso stiamo tenendo fede agli impegni presi. Stiamo portando avanti, di pari passo con la realizzazione di nuovi edifici e interventi importanti, un programma di manutenzione con piccoli lavori, attesi e richiesti dai residenti per migliorare la loro qualità della vita. In accordo con l'assessore Filippo Bedini, Geofor e l’Ufficio ambiente, che ringrazio per la collaborazione, sono state realizzate nel quartiere di Cisanello, 7 nuove piazzole chiuse per migliorare la raccolta differenziata”.

Nel dettaglio, i lavori delle 7 piazzole per la raccolta differenziata hanno interessato gli edifici di via Di Nudo 54 B, via Di Nudo 54 C, Via Toscana 1, Via Toscana 3, Via Toscana 5, Via Toscana 7 e Via Matteucci 45/65. Contestualmente a Gagno sono terminate in via Piavola da Buti le operazioni per il rinnovo del sistema di adduzione e distribuzione dell’acqua, con l’installazione di contatori singoli famiglia per famiglia, così come richiesto dai residenti. Infine sempre a Cisanello Apes è intervenuto nel vialetto pedonale e ciclabile di accesso al complesso edilizio ERP di via Matteucci 45/66, che, a causa del precario stato manutentivo, era diventato un ostacolo per alcuni diversamente abili residenti del quartiere, per risolvere la situazione e migliorarne l'accesso.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa