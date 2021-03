Biancorosso Sesa, arriva la prima vittoria cintro il Galli San Giovanni

In una serata dalle mille emozioni, la più bella è quella finale per i giovani del Biancorosso Sesa che si regalano dopo un tempo supplementare la prima vittoria stagionale battendo il Galli San Giovanni per 75-73. Una gara che cambia faccia tante volte, che la squadra di Valentino riacciuffa nel finale dopo essere andata sotto di 6 punti a poco più di un minuto dalla fine e che poi rischia di sprecare in un supplementare che, come in tutta la partita, vede Balducci gestire al meglio le cose e portare per mano la squadra alla vittoria.

L'inizio è buono con il Galli che prova il primo allungo (4-9) subito ripreso dal Biancorosso che con Ghizzani sorpassa sul 18-16. Al 10' siamo 12-4 e nel secondo tempino la squadra di Valentino difende in modo perfetto tanto da chiudere con un parziale di 12-3. Al rientro in campo, il Biancorosso prova a scappare con Balducci e Ghizzani fino a toccare con 4 punti di Bellucci il 51-41. Ma, nel parziale finale, la squadra ancora una volta fatica. Mentre il Galli si scuote (segnerà ben 26 punti), Ghizzani e soci, dopo un canestro di Mazzoni, segnano solo dopo 6'30" con Bellucci che impatta dalla lunetta: 55-55. Dopo la tripla di Balducci, la squadra ospite, con una difesa a tutto campo e i canestri di capitan Baldi, va sul 58-64 a 100 secondi dalla sirena quando prima Mazzoni, poi Bellucci dalla lunga ed infine Berti dopo una palla recuperata rimettono in piedi una gara che pareva persa. Balducci sorpassa sul 67-66, Baldi in lunetta mette solo un libero del 67-67 lasciando così al Biancorosso l'ultimo possesso a 5 secondi dalla sirena. La scelta è di andare su Ghizzani il cui sottomano, però, muore sul ferro. Il supplementare inizia con un 6-0 a firma Berti e Balducci ma Gueye dalla lunga rimette in gara i suoi. A 15" dalla fine, Balducci dalla lunetta mette il 75-71 ma Trillò ribatte subito col 75-73. Fallo su Berti che fa 0/2 dalla lunetta, gran rimbalzo di Mazzoni che subisce fallo ma che, al pari del compagno, fa 0/2. Il Galli, però, non riesce a segnare nei 7 secondi che restano ed a fare festa è così il Biancorosso Sesa.

75-73

dts

BIANCOROSSO SESA

Baccetti 4, Menichetti, Balducci 25, Cappelletti, Berti 7, Bellucci 13, Ghizzani 6, Cerchiaro 1, Pinzani 1, Landi 4, Mazzoni 10, Giannone 4. All. Valentino (ass. Mazzoni/Vercesi)

GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO

Corsi 15, Baglioni, Lici 3, Merico, Falcioni, Lucacci, Gueye 15, Iacomoni 1, Pelucchini 13, Baldi 15, Coradeschi 2, Trillò 10. All. Baggiani (ass. Del Vita)

Parziali: 21-24, 33-27 (12-3), 51-41 (18-14), 67-67 (16-26), 75-73 (8-6)

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa