Ciuoffo: "Le mafie trovano terreno fertile nella crisi sociale"

“Le mafie, in questo momento di crisi sociale ed economica, rischiano di trovare terreno fertile per consolidare fenomeni di riciclaggio ed infiltrazione che abbiano riscontrato, purtroppo, anche negli scorsi anni. Per queste ragioni le Istituzioni pubbliche, così come le associazioni di categoria e sindacali, non devono abbassare la guardia rispetto ad un pericolo concreto”.

“E con questo spirito che abbiamo deciso di presentare il Rapporto sulla criminalità organizzata e le mafie della Normale di Pisa a due selezionate platee di professionisti: da un lato ai funzionari e dirigenti delle pubbliche amministrazioni e, dall’altro, al variegato mondo delle libere professioni”, annuncia l’assessore regionale alla Sicurezza e alla cultura della legalità, Stefano Ciuoffo.

“Un percorso, quello per la cultura della legalità, che deve coinvolgere tutti gli attori economici, istituzionali e sociali della nostra comunità”.