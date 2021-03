Contagi 21 marzo, si torna sotto 1500 casi

I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.358 su 20.929 test di cui 15.356 tamponi molecolari e 5.573 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,49% (13,7% sulle prime diagnosi). Sono questi i dati forniti dal presidente della regione Toscana Eugenio Giani in anticipo sul bollettino quotidiano della Regione. Il dato è in calo rispetto a quello di ieri.



NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO