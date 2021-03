Hockey Empoli serie C, buona la prima: battuto Viareggio 8 a 3

Ad alcuni mesi dalla ripartenza dei Campionati giovanili di Hockey Inline, con la squadra Under 14 che sta dando grandi soddisfazioni ad allenatore e Società, con 5 vittorie ed una sola sconfitta, nuova partenza anche per la squadra Senior, in Serie C.

Niente di più stimolante di un esordio contro l’eterna rivale in Toscana, i Badboars Viareggio.

Per coach Carboncini è un momento particolarmente favorevole, grazie al ritorno in pista, dopo oltre un anno, di alcuni suoi pupilli della “storica” Elite, che per vari motivi (in particolare lo studio), avevano interrotto la loro attività.

Già in allenamento, la squadra aveva dato ottime sensazioni, per impegno, e passione, ma mancava la prova del nove: La prima di Campionato.

Il Coach ha potuto schierare tre linee che si compensavano perfettamente:

Una prima linea di esperienza, con Errico, Milcik, Giorgetta, e Francalanci, una seconda linea (che in realtà non è proprio un seconda linea) giovane, composta da Matteo Carboncini, Leopardi, Giffoni e Michi, e una terza linea “di contenimento”formata da Rodio, Simonelli, Viti, Soluri, e Pezzè.

Grazie ad un altro rientro, il portiere Bacinelli, che ha dato tranquillità all’altro goalie, Benozzi, la squadra era veramente completa, anche se era da mettere ancora alla prova sul campo.

Ritmi subito elevati, con oltre 10 minuti di batti e ribatti senza interruzioni.

La prima interruzione arriva praticamente dopo 12 minuti di gioco, con il meritatissimo goal di Giffoni su assist di Leopardi, ed è lo stesso Leopardi, in stato di grazia, che raddoppia dopo meno di 2 minuti su assist di Carboncini.

I Badboars sono tutt’altro che domi, e approfittano di un passaggio sbagliato dei Flying Donkeys accorciando le distanze con Lucchesi, su azione personale (2 a 1, min.14.18).

Sarà Leopardi a ristabilire le distanze, con altri 2 goal, il primo su azione personale, splendido, e il secondo su assist di Carboncini (situazione di superiorità numerica), per la sua tripletta personale (min.17.58, 4 a 1, finale primo tempo).

Il secondo tempo vede l’avvicendarsi dei portieri, con Bacinelli che sostituisce l’ottimo Benozzi (1 solo goal al passivo).

Viareggio mantiene davanti alla gabbia il giovanissimo Landini Pietro (2005), che nonostante la giovane età difende ottimamente la gabbia dei Badboars.

Dopo poco più di un minuto di gioco, Errico porta il risultato sul 5 a 1, su assist di Milcik, e solo un minuto dopo, segna Carboncini su assist di Michi (6 a1), ma la partita si fa più spigolosa e l’arbitro Mancina è costretto a fischiare alcune penalità.

Brutto momento per i Flying Donkeys, che sbagliano un cambio prendendo penalità, e ciliegina sulla torta, finiscono in 4 contro 2 a causa di un fallo in difesa, situazione di cui i Viareggini possono approfittare, con l’esperto Torre, su assist di Bellè (6 a 2, min.28.01).

Poco dopo, è Power Play per i Biancoazzurri, che approfittano portandosi sul 7 a 2 con Carboncini su assist di Giorgetta (doppietta per Carboncini).

A dimostrazione che i Badboars non si sono affatto arresi, segna il suo secondo goal personale anche Lucchesi (assist di Compiani Martina)i , confermando la sua ottima prestazione, tra le migliori della sua squadra, insieme a quella del Goalie Pietro Landini.

Chiude lo score, per la sua personale doppietta, Capitan Errico, per il definitivo 8 a 3.

Coach Carboncini ha espresso grande soddisfazione per il bell’esordio della sua squadra, anche se si è detto dispiaciuto per la terza linea, che soprattuto nel secondo tempo ha potuto giocare poco, a causa dei continui Penalty, e Power Play.

Ma il tecnico Biancoazzurro si è detto sicuro che questi giocatori si potranno rifare Domenica 28 marzo, quando i Flying Donkeys affronteranno in casa, in doppia partita (andata e ritorno), i Pattinatori Sambenedettesi.

Fonte: Ufficio Stampa