Incendio in appartamento, intossicate due persone

I vigili del fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti questa mattina in Via Buonconte da Montefeltro ad Arezzo per incendio di un appartamento. L'incendio ha interessato la zona notte dell'abitazione e due persone che si trovavano all'interno al momento dell'incendio, sono rimaste leggermente intossicate dal fumo e prese in cura dal 118. L'abitazione è stata dichiarata inagibile. Sul posto oltre i Vigili del Fuoco con due mezzi e 5 persone, personale sanitario del 118.