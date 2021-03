La Corbinelli Montesport torna alla vittoria contro Ambra Cavallini Pontedera

La Corbinelli Montesport torna prepotentemente ed in maniera convincente alla vittoria contro Ambra Cavallini Pontedera con un rotondo 3 a 0 che non ammette repliche. Partita perfetta quella di questa sera giocata dalle ragazze di coach Cantini che si sono scrollate di dosso paure, cali di concentrazione ed amnesie, comandando in tutti i set, dando sempre l'impressione di controllare agevolmente il gioco di Caverni e compagne. Una vittoria quindi per le montespertolesi che vuol dire morale ed autostima, dopo un filotto di sconfitte maturate quasi sempre dopo aver disputato buoni incontri.

9° partita nonche' penultima giornata di ritorno del campionato nazionale volley femminile B2 girone H1. La Corbinelli arriva all'appuntamento di questa sera dopo la buona prova giocata in casa sabato scorso e persa in maniera immeritata contro ABC Ricami Pistoia; Ambra Cavallini Pontedera, invece, si presenta sul parquet del Pala Alessandro di Baccaiano dopo la battaglia agonistica di domenica scorsa contro Liberi e Forti che l'ha vista soccombere al tie-break per 3 a 2 e dopo aver perso per infortunio la centrale Ambra Donati.

Nello specifico l’andamento dei 3 parziali:

1° set

Questo il sestetto base per le padroni di casa: ALDERIGHI in cabina di regia, VITRO' nel ruolo di libero, PIETRELLI e BELLINI nel ruolo di bande, capitan CALAMAI nel ruolo di opposto e le confermate MAZZINI e MANGINI nel ruolo di centrali. Le ospiti entrano in campo decise a riprendere i punti lasciati con Liberi e Forti e partono forte prendendo inizialmente il volo ( 1- 5; 3 - 6). A giudicare dai primi scambi sembrerebbe una passeggiata per le ragazze di coach Barboni, con la Corbinelli Montesport incapace di prendere le giuste contromisure agli attacchi di Caverni e Danti; tutto questo dura fino al pareggio dell' 8 a 8; poi salgono in cattedra le ragazze di capitan Calamai, trascinate dagli attacchi precisi e millimetrici di Pietrelli e Bellini che non sbagliano un colpo sotto rete; si arriva cosi sul punteggio di 18 a 15 per le padroni di casa e con i muri di Mazzini e Mangini allungano ulteriormente portandosi sul 22 a 16, gestendo poi il vantaggio sino al 25 a 19 finale dopo 24 minuti di gioco.

2° set

il secondo set e' a senso unico; le padroni di casa appaiano piu' sicure e concentrate in tutti i fondamentali ed alzano il ritmo alla partita. Partono forti e convinte le montespertolesi che con decisione si portano sull' 8 a 5 e poi sul 12 a 7. Tutto funziona alla meraviglia in casa Corbinelli Montesport: manovra molto veloce, ben guidata dalla palleggiatrice Alderighi che mette sempre a proprio agio le sue attaccanti; i cicli ricezione e difesa appaiono molto sicure con Vitro' e Calamai cosicche' la partita scorre senza sussulti con le bianco blu che controllano agevolmente l'andamento del parziale (19 - 10; 22 - 11). Coach Cantini da respiro a capitan Calamai e fa entrare nel ruolo di opposto la giovane Checchi che mettera' a segno l'ultimo punto con un bell'attacco in diagonale stabilendo la chiusura del parziale sul 25 a 15 dopo 21 minuti di gioco.

3° set

il terzo parziale inizia con una novita' nel sestetto base della Corbinelli Montesport; coach Cantini decide di cambiare il metronomo in cabina di regia: dentro la giovane Giulia Para al posto di una precisa Caterina Alderighi. Ci si aspettava una reazione delle ospiti che hanno in Caverni, Danti e Bartalini giocatrici di qualita', invece abbiamo assistito ad un monologo della compagine montespertolese che controlla il terzo parziale gia' dall'inizio (8 - 5; 13 -8). Sul 15 a 11 a favore delle padroni di casa, altro cambio in casa Montesport: la giovane Dozi al posto di Capitan Calamai nel ruolo di opposto. La partita si trascina senza particolari patemi; Mazzini e Mangini giganteggiano sotto rete e Pietrelli e Bellini bombardano le incredule avversarie da ogni parte del campo con le ospiti che non entrano mai in partita. Ultimo punto siglato dalla bomber Giulia Pietrelli con un attacco in diagonale che sancisce la fine delle ostilita’ con il punteggio di 25 a 22 dopo 25 minuti di gioco.

Un 3 a 0 convincente da parte della Corbinelli Montesport che sale in classifica a 7 punti e guarda con ottimismo alla prossima partita di campionato che la vedra' di scena a Firenze contro le bimbe terribili della Rinascita Bisonte Firenze.

Commento alla partita della centrale della Corbinelli Montesport, Eleonora Mangini: “ stasera finalmente abbiamo raccolto quanto seminato in settimana; avevamo preparato bene la partita ed i frutti del lavoro settimanale si sono visti. Abbiamo giocato da squadra senza concedere nulla alle avversarie. Continuiamo cosi’ perche’ questa e’ la giusta ricetta per togliersi altre soddisfazioni”.

abato 20 marzo 2021 ore 21:00 Pala Alessandro Baccaiano

9° giornata campionato nazionale volley femminile B2 girone H1

CORBINELLI MONTESPORT - AMBRA CAVALLINI PONTEDERA : 3 – 0 parziali : 25 - 19 in 24 minuti; 25 - 15 in 21 minuti; 25 - 22 in 25 minuti; durata totale set: 1 ora e 10 minuti

CORBINELLI MONTESPORT: ALDERIGHI, PIETRELLI, BELLINI, CALAMAI (K), MAZZINI, MANGINI, VITRO' (L), PARA, DOZI, CHECCHI ; ne MAZZINGHIAllenatore: Sig. LUIGI CANTINI

AMBRA CAVALLINI PONTEDERA: CHERICONI, MANNUCCI, BARTALINI, CAVERNI (K), SGHERRI V., DANTI, MICCOLI (L1), MARINARI, SGHERRI N., BUTI; ne VACCA, CHITI, MASTANDUONO (L2)Allenatore: Sig. LUCA BARBONI

ARBITRI: 1° arbitro SIG. SCARPITTA di ASCIANO (SI); 2° arbitro SIG. GIANNINO' di EMPOLI (FI

