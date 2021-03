La segretaria del PD Toscana Simona Bonafé positiva al Covid

Simona Bonafé, segretaria del Pd Toscana, è positiva al Covid-19. Ad annunciarlo è lei stessa sul suo profilo facebook: "Ieri mi sono sottoposta al consueto tampone di tutte le settimane prima di partire il lunedì per Bruxelles e sono risultata positiva al Covid. È stata una sorpresa, perché ero e sono per ora asintomatica. Non ho idea di dove io possa aver preso il virus visto che ho sempre rispettato scrupolosamente le prescrizioni di sicurezza, segno evidente di quanto il Coronavirus sia insidioso".

"Nella sfortuna - continua - sono rimasta colpita dall'efficienza del servizio della asl Toscana dove risiedo, Firenze, che in pochissimo tempo, senza che io facessi niente, mi ha contattato e ha avviato la procedura di quarantena prevista in questi casi. Mi auguro che tutto proceda per il meglio e voglio invitare tutti a essere prudenti, perché come è capitato a me puoi ammalarti senza neppure accorgertene. E ovviamente raccomando il vaccino: facciamolo non appena è il nostro turno, non scherziamo davvero".