Nomina nuovo Cda di Toscana Aeroporti, Amici di Pisa e piccoli azionisti: "Il Comune sia presente"

Entro il 2 Aprile, i soci pubblici di Toscana Aeroporti Spa (TA) dovranno formalizzare i nominativi dei candidati, da inserire nella lista dell’azionariato pubblico, da eleggere nel nuovo Consiglio di Amministrazione (Cda), durante l’Assemblea societaria convocata per il 29 Aprile, per approvare il bilancio chiuso al 31.12. 2020. La Regione Toscana, detentrice del 5,03% di TA, si sbilancerà probabilmente a favore di un esponente del territorio metropolitano fiorentino.

E’ importante che i soci pubblici pisani:Comune ( 4,48 % ), Camera di Commercio (CCIAA - 4,17%) e Provincia(4,91%) concordino dei nominativi, che siano fattivamente espressione del territorio pisano e/o della costa. Ci risulta che la Provincia di Livorno abbia conservato una quota azionaria in TA, per cui sarebbe utile coinvolgerla nell’individuazione di nomi che lavorino sinergicamente con l’intera area vasta costiera, di cui il Galilei è un volano trainante. Poiché nel Cda in scadenza, dopo le incomprensibili dimissioni di Ylenia Zambito (sostituita dalla pratese Silvia Bocci) e quelle dell’Amministratore Delegato, Gina Giani (sostituita dal Presidente fiorentino di CAI, Roberto Naldi), su 15 membri, rimangono solo i pisani: Stefano Bottai, eletto coi soci di maggioranza e Pierfrancesco Pacini, rappresentante del socio minoritario Cciaa, riteniamo prioritario che, dopo l’interruzione unilaterale di TA dei rapporti con il Consiglio comunale, il Sindaco Conti candidi un competente e battagliero rappresentante del territorio pisano e della costa.

Per il Comitato Piccoli Azionisti T.A. Dr. Gianni Conzadori

Per l'Associazione Amici di Pisa Dr. Franco Ferraro