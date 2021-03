Passerella a Ponticelli, conclusi prima del previsto i lavori di rimozione

Si sono conclusi, prima del previsto, i lavori di rimozione della passerella a Ponticelli. Grazie al lavoro e alla collaborazione di tutti i lavori si sono conclusi oggi intorno alle ore 11.30 con diverse ore di anticipo rispetto alle ore 18 come era stato ipotizzato. La via Francesca è già stata riaperta alla circolazione.

A poco più da un mese dal cedimento della passerella è stata quindi rimossa. Le operazioni si sono concluse prima dei tempi previsti ed è stata effettuata la rimozione della passerella dall’alveo del collettore per evitare che, le parti della struttura a seguito del crollo potessero ostruire il corso d’acqua o che si potessero staccare porzioni della struttura rovinata e creare pericoli per la pubblica incolumità.

Ricordo che Il Tribunale di Pisa ha nominato il CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio), accogliendo la richiesta, fatta dal Comune, dell’ATP (Accertamento Tecnico Preventivo). Il tribunale ha accolto anche l’URGENZA avanzata dal Comune. Il CTU nominato ha il compito di determinare le cause, le responsabilità oltre che a dettare le condizioni per la rimozione della passerella ceduta. Proseguirà quindi il lavoro del CTU per l’accertamento delle cause e delle responsabilità del crollo. Sarà mia cura tenere tutti costantemente aggiornati sugli sviluppi.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio Stampa