Scandicci è primavera: i Playoff iniziano con uno 0-3 a Bergamo

Si comincia a fare sul serio. Al PalaAgnelli di Bergamo inizia l'avventura nei play off per la Savino Del Bene che, per la gara d'andata degli ottavi di finale, affronta le padrone di casa della Zanetti Bergamo.

La Savino Del Bene arriva all'appuntamento da quinta forza della regular season, mentre la Zanetti Bergamo approccia la post season da 12esima arrivata al termine della stagione regolare della Serie A1.

In un PalaAgnelli che celebra la storia del Volley Bergamo, esponendo maglie e trofei vinti nel corso della sua prestigiosa storia, la formazione di casa si presenta con il sestetto composto da Valentin al palleggio, Faucette Johnson da opposto, Lanier e Loda da bande, Moretto e Dumancic da centrali e Fersino da libero.

La Savino Del Bene di coach Barbolini risponde con il 6+1 composto da Malinov al palleggio, Stysiak da opposto, Vasileva e Pietrini in banda, Lubian e Popovic da centrali con Merlo da libero.

Avvio di primo set favorevole alla Savino Del Bene che va avanti sullo 0-3. Il murone di Stysiak vale invece per l'1-4, mentre sempre la polacca segna l'ace del +5 ed obbliga Bergamo al primo time out della gara (2-7). In uscita dal time out la Savino Del Bene raggiunge anche i sette punti di vantaggio (2-9) con la fast di Lubian. Qualche imprecisione scandiccese ed un ace di Lanier consentono alla Zanetti Bergamo di riavvicinarsi sul 6-10, ma la formazione di Barbolini torna ad allungare. Stysiak segna prima il 7-13 e consegna 6 punti di vantaggio alla formazione scandiccese. Sul 9-15 il tecnico orobico Tutino deve chiamare un nuovo time out. Lanier, la più attiva tra le fila di Bergamo, segna il 12-16 e accorcia, ma Stysiak con il colpo del 12-17 rispedisce indietro le lombarde. La squadra di Tutino non molla e arriva sul -3 (14-17) e per Barbolini non c'è scelta se non quella di chiamare il time out. La rimonta bergamasca non si arresta e la Zanetti arriva fino al 17-18, Pietrini in pallonetto risponde subito e segna il 17-19. La Savino Del Bene aumenta ulteriormente il suo vantaggio con un altro pallonetto, stavolta confezionato da Vasileva (17-21). Il finale di set è tutto in discesa per la Savino Del Bene che chiude la prima frazione con due punti consecutivi di Popovic (18-25).

Nel secondo set la Zanetti Bergamo manda in campo Prandi e Enright per Valentin e Faucette Johnson, ma l'avvio di frazione è sempre favorevole alla Savino Del Bene. Scandicci segna infatti l'1-2 con l'ace di Popovic, poi il 2-3 con Lubian. L'allungo scandiccese è firmato a muro da Lubian (2-5) e confermato da Vasileva (3-6). Il vantaggio della Savino Del Bene lievita fino al 4-9 messo a terra da Pietrini. Per Bergamo è fondamentale fermare la gara con un time out. Stysiak al ritorno in campo piazza il +6 (4-10), Malinov invece firma di seconda il punto del 5-11. Una azione lunga e combattuta si risolve con il punto firmato da Popovic (6-13) e per Bergamo arriva un'altra richiesta di time out. Enright segna l'8-14 e cerca di riportare le sue a contatto, ma Vasileva ha altre idee e mette a terra il punto del 9-15. Un parziale di 1-4 spinge la Savino Del Bene fino al 10-19, Bergamo cerca di reagire e riduce il gap con due punti consecutivi di Loda (13-19). Anche il secondo set è territorio di conquista per una Savino Del Bene che con Malinov e Popovic segna due punti per innalzarsi fino al 14-23. Il set si chiude di lì a poco con Popovic che, come nella prima frazione, segna il punto numero venticinque (17-25).

L'avvio di terzo set vede la Zanetti Bergamo iniziare con il piglio di chi non vuole cedere con una sconfitta per tre set a zero. La squadra di Tutino va avanti sul 4-1, così la Savino Del Bene è costretta ad inseguire. Lubian con un primo tempo vincente e Stysiak con un ace cercano di riportare il punteggio in equilibrio (4-3), ma Bergamo riesce a segnare due punti consecutivi per il 6-3. Sull'8-4 in favore delle orobiche Barbolini chiama le sue ragazze a raccolta, fermando la gara con un time out. Il tecnico della Savino Del Bene inserisce Samadan per Lubian e vede le sue ragazze tornare a segnare con il 9-5 di Pietrini. Malinov vince il contrasto a rete e manda a terra il punto del 10-6. Scandicci rimonta ulteriormente e si porta sull'11-8 con Popovic, poi sono le ragazze di Bergamo a complicarsi la vita e favorire il rientro della Savino Del Bene fino al 12-10. Tutino chiama time out e la sua squadra torna a macinare punti (14-11). Samadan, entrata in corso di terzo set, segna il 14-12 con un attacco in primo tempo, Loda spedisce fuori la sua schiacciata e la Savino Del Bene si trova così sul -1 (14-13). La gara diventa una sfida punto a punto, Stysiak segna a ripetizione, ma è Bosetti a realizzare il pari con il colpo del 17-17. La stessa Bosetti firma anche il sorpasso con il muro del 18-19. La sfida di fine terzo set rimane equilibrata, Pietrini stampa la schiacciata del 22-23, poi segna anche il punto del 22-24 ed infine chiude il match con il colpo del 23-25.

La Savino Del Bene si aggiudica la gara d'andata degli ottavi per tre set a zero ed indirizza al meglio la doppia sfida. La squadra di coach Barbolini partirà con un netto vantaggio nella gara di ritorno in programma al Palazzetto dello Sport di Scandicci per mercoledì 24 marzo.

Coach Barbolini post partita: “Siamo stati bravi. Abbiamo avuto un paio di momenti in cui abbiamo calato un attimo, ma giochavamo sempre con una squadra che si esprime bene e con atlete di buon livello, per cui dobbiamo stare attente a non avere questi cali. Le ragazze sono state brave soprattutto nel terzo set, che hanno girato a nostro favore, dopo essere andate anche sotto di quattro punti. Come ho detto alle ragazze dobbiamo fare meglio e non è perchè iniziano i play off che inizieremo a giocare meglio, miglioreremo il nostro gioco se ci alleneremo bene come abbiamo fatto. Faremo meglio se giochiamo e iniziamo le gare con l'attenzione di stasera. Mercoledì cercheremo di fare bene anche nella gara di ritorno, dopo ci aspetterebbe un turno veramente difficile. I play off nascondono insidie, poi per me ormai non è più solo il momento di vincere, bisogna anche cercare di lavorare bene, perchè adesso c'è poco tempo per allenarsi. Una partita giocata bene è come un buon allenamento. Oggi è stato positivo anche l'ingresso di chi gioca meno, che sono entrate nei momenti di difficoltà ed hanno aiutato a risolvere certe situazioni.”

Mina Popovic post partita: “Una vittoria importante per noi, abbiamo avuto dei problemi in passato, nei playoff dobbiamo avere un’altra grinta e un’altra energia. Si è vista una grande differenza, sono contenta, abbiamo avuto dei momenti così così. Bergamo gioca, non è facile vincere qua.”

Zanetti Bergamo – Savino Del Bene Scandicci: 0-3 (18-25, 17-25, 23-25)

Zanetti Bergamo: Faucette Johnson, Enright 8, Prandi 2, Fersino (L1), Marcon, Dumancic 4, Valentin, Faraone (L2), Lanier 15, Loda 9, Moretto 4. All.: Turino D.

Savino Del Bene Scandicci: Stysiak 15, Malinov 3, Popovic 8, Pietrini 9, Merlo (L1), Lubian 6, Carocci (L2) n.e., Cecconello n.e., Samadan 2, Drewniok n.e., Vasileva 7, Bosetti 2, Courtney n.e., Camera n.e.. All.: Barbolini M.

Arbitri: Rolla - Braico

Ace: 1-4

Ricezione Pos. (Prf.): 58% - 46% (18% - 29%)

Attacco Pos. (Eff.): 36% - 42% (20% - 30%)

Muri: 3-1

Fonte: Pallavolo Scandicci Savino Del Bene