Sciopero della filiera Amazon, in Toscana 800 lavoratori coinvolti. Presidi a Pisa e Calenzano

La trattativa tra FILT CGIL, FIT CISL, UILTrasporti ed Assoespressi, sulla piattaforma per la contrattazione di secondo livello della filiera Amazon, si è interrotta bruscamente a causa dell’indisponibilità dell’associazione datoriale ad affrontare positivamente le tematiche poste dal Sindacato. I sindacati denunciano la latitanza di Amazon sul tavolo del delivery e l’assenza di risposte della multinazionale americana in relazione alla prosecuzione del confronto, avviato a gennaio scorso, relativamente al personale dipendente ed a quello che opera negli appalti dei servizi di logistica.

Amazon manifesta, col suo comportamento inaccettabile, l’indisponibilità cronica ad un confronto con le rappresentanze dei lavoratori in spregio alle regole previste dal CCNL e ad un sistema di corrette relazioni sindacali. Il colosso di Seattle deve prendere atto, suo malgrado, che il Sindacato fa parte della storia e del percorso costituente del nostro paese e con questo deve confrontarsi, in Italia.

Alcuni punti rivendicati da Filt, Fit e Uiltrasporti:

Verifica dei carichi e dei ritmi di lavoro imposti nella filiera Amazon

Verifica e contrattazione dei turni di lavoro

Corretto inquadramento professionale del personale

Riduzione dell’orario di lavoro dei driver

Buono pasto

Adeguato importo dell’indennità di trasferta

Clausola sociale e continuità occupazionale in caso di cambio appalto o cambio fornitore, per tutti

Premio di Risultato contrattato

Indennità Covid per operatività in costanza di pandemia

Danni e franchigie

Salute, sicurezza e formazione

Stabilizzazione tempi determinati e lavoratori interinali

A sostegno delle rivendicazioni delle lavoratrici e dei lavoratori, Filt, Fit e Uiltrasporti hanno indetto una prima giornata di sciopero di tutto il personale dipendente di Amazon Logistica Italia a cui è applicato il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, Amazon Transport Italia e di tutte le società di fornitura di servizi di logistica, movimentazione e distribuzione delle merci che operano per Amazon Logistica ed Amazon Transport.

Sciopero generale domani lunedì 22marzo 2021

di 24 ore - intero turno di lavoro della giornata

Iniziative in Toscana davanti alle strutture di Amazon

FIRENZE - CALENZANO - VIA BALDANZESE N.186 ORE 9.30-12

PISA - VIA CALABRESI N.18 ORE 9.30-12

