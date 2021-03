Uffizi diffusi a Vagia, Forza Italia lancia l'idea

"L’importante progetto degli Uffizi Diffusi potrebbe e dovrebbe coinvolgere anche il Comune di Vaglia, l’amministrazione comunale e la città metropolitana si attivino e valutino l’opportunità di presentare la propria candidatura al direttore della galleria degli Uffizi".

Si esprimono così Claudia Dominici, coordinatrice comunale Vaglia e Giampaolo Giannelli, vice coordinatore provinciale azzurro.

"Al momento – spiegano gli esponenti azzurri - né dal Sindaco né dall’assessore al turismo del Comune di Vaglia abbiamo appreso l’intenzione di candidare il Comune all’importante progetto di dislocazione delle opere d’arte che oggi si trovano nei depositi.

Eppure, sul territorio di Vaglia vi sono strutture che ben potrebbero ospitare l’esposizione di opere d’arte provenienti dagli Uffizi. Basti pensare al Parco Mediceo di Pratolino, voluto da Francesco I de’ Medici, che custodisce le opere e i manufatti del Buontalenti e del Giambologna.

Il Comune di Vaglia e la città Metropolitana di Firenze (proprietaria del parco), di concerto con tutti i Comuni del Mugello, dovrebbero attivarsi per offrire al territorio un’opportunità unica, sia a livello culturale che turistico, attivando un tavolo di lavoro per individuare un necessario collegamento storico-culturale tra le opere ed il territorio. Già nei mesi scorsi, peraltro, l’assessore alla cultura dell'Unione dei Comuni del Mugello aveva avanzato la proposta di progettare un museo diffuso “metropolitano”, ma tra Firenze e il Mugello il fermento culturale sembra spegnersi nel comune di Vaglia”.

“Sul punto - aggiunge Paolo Gandola, consigliere metropolitano di Forza Italia - centrodestra per il cambiamento - verificherò già nei prossimi giorni con gli uffici metropolitani la possibilità di procedere in tal senso. Si tratta di un’ipotesi interessante che merita di essere valutata in ogni suo aspetto per dare anche a Vaglia, alle porte del Mugello, l’importanza che merita.

Fonte: Forza Italia