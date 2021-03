Vaccinati tutti i fiorentini con sindrome di Down

"Nella giornata mondiale dedicata alle persone con la sindrome di #Down, una buona notizia per #Firenze: tutte le ragazze e i ragazzi fiorentini con questa sindrome sono stati vaccinati. La diversità è ricchezza e va tutelata". Lo ha annunciato il sindaco di Firenze Dario Nardella in occasione della Giornata mondiale della sindrome di Down.

Sull'argomento è intervenuta anche l'assessora Sara Funaro: "Oggi è la Giornata mondiale della sindrome di Down. Quest'anno, in piena pandemia, la Giornata assume una rilevanza ancora maggiore, dal momento che le persone con questa sindrome sono esposte a un maggiore rischio di complicanze e mortalità per Covid, anche in giovane età. Sopra i 40 anni il loro rischio di mortalità è almeno il triplo rispetto alla popolazione generale. Per questo è fondamentale vaccinarle al più presto. Il nostro Paese si è dimostrato attento verso i cittadini con la sindrome di Down e a Firenze abbiamo già vaccinato tutte le ragazze e i ragazzi che ci sono stati segnalati dalle associazioni del territorio. Tuteliamo la salute e difendiamo la socialità, che è fondamentale per tutti ma soprattutto per loro perché favorisce anche l'inclusione sociale. Continuiamo sulla strada di dare alle persone con la sindrome di Down l'opportunità di sentirsi indipendenti. Questi per noi sono obiettivi a cui non possiamo e non vogliamo rinunciare mai".