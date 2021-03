Zona rossa Empolese Valdelsa, Rossetti sulle scuole chiuse: "Scelta molto sofferta"

Con l’introduzione della zona rossa nell’Empolese Valdelsa, a partire da lunedì 22 marzo, è prevista la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese scuole dell’infanzia, elementari e medie. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Sulla vicenda il Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti, nella sua veste di delegato all’Istruzione degli 11 comuni prende posizione:

“Tutti i comuni dell’Empolese Valdelsa –dichiara Simona Rossetti- hanno cercato di mantenere in presenza la didattica fino a questo momento. In quest’anno sono stati fatti molti sacrifici, fatti investimenti grandi per gli edifici scolastici, per garantire sicurezza a tutti gli studenti. Le scuole hanno rinunciato a molti progetti, facendo i conti con la normativa anti Covid. Ringraziamo tutti gli insegnanti che con impegno si stanno riorganizzando per la didattica. Crediamo senza dubbio che i nostri studenti, che già hanno affrontato un anno molto complicato, debbano essere la priorità del Governo.

I sacrifici richiesti nell’entrare in zona rossa devono trovare come primo obiettivo quello di far tornare in classe tutti il prima possibile.

Da lunedì tutti i comuni continueranno a mettere a disposizione i servizi per far mantenere la didattica in presenza agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Abbiamo dato disponibilità ai nostri dirigenti scolastici per conoscere quali bambini e ragazzi si recheranno a scuola per attivare i servizi loro necessari”.