Abc Solettificio Manetti al giro di boa

Chiuso il girone di andata con due vittorie (Valdisieve e Prato) e due sconfitte (Agliana e Montecatini), l’Abc Solettificio Manetti si appresta ad iniziare il girone di ritorno della prima fase del campionato di C Gold.

I ragazzi di Paolo Betti, dopo il turno di riposo della scorsa settimana, ripartiranno sabato 27 marzo quando riceveranno Montecatini; seguiranno la trasferta di Valdisieve, il turno infrasettimanale casalingo contro Agliana ed infine l’ultima giornata a Prato.

Ecco il calendario gialloblu:

sabato 27/03 ore 18: Abc Solettificio Manetti – MontecatiniTerme Basketball

sabato 03/04 ore 18.30: Valdisieve Basket – Abc Solettificio Manetti

mercoledì 07/04 ore 21.15: Abc Solettificio Manetti – Pall. Agliana 2000

sabato 10/04 ore 18.30: Pall. 2000 Prato – Abc Solettificio Manetti

Al termine della prima fase, le prime due squadre classificate di ciascuno dei tre gironi di C Gold saranno ammesse alla seconda fase di promozione, mentre le ultime tre alla seconda fase di retrocessione, cui seguiranno fase playoff e playout. Sono previste una sola retrocessione in C Silver ed una sola promozione in serie B.

Fonte: ABC Castelfiorentino