Al via i lavori in piazza Goldoni a Firenze

Inizieranno stasera i lavori di urgenza della pavimentazione in piazza Goldoni. Si tratta di ripristini in asfalto localizzati finalizzati alla messa in sicurezza in attesa dell’avvio della riqualificazione complessiva dell’intera piazza. Questo intervento è già stato approvato e finanziato: a breve la gara con avvio dei lavori previsto a settembre.

Tornando ai lavori di questa sera, l’intervento era stato programmato a partire da venerdì scorso ma era stato sospeso a seguito di un cantiere in emergenza di Publiacqua nel tratto iniziale di via del Moro. Questo cantiere si è concluso con la realizzazione di un ripristino maldestro (una toppa in asfalto) oggetto di alcune segnalazioni.

Dal punto di vista della circolazione, da mezzanotte quindi saranno chiuse le porzione di rotatoria tra via del Moro e via dei Fossi per i veicoli provenienti da Ponte alla Carraia e diretti in Borgo Ognissanti (intersezioni escluse) e tra Borgo Ognissanti e lungarno Vespucci per i veicoli provenienti da via dei Fossi e diretti verso il Ponte alla Carraia e lungarno Corsini. Previsto anche un divieto di transito per i mezzi superiori ai 3,5 quintali sul Ponte alla Carraia e lungarno Vespucci (eccetto bus del Tpl). Percorsi alternativi: da piazza Goldoni-via del Moro per Borgo Ognissanti da via del Moro-via della Spada-via dei Fossi-piazza Goldoni; da piazza Goldoni-Borgo Ognissanti per lungarno Corsini da Borgo Ognissanti-Il Prato-via Curtatone-lungarno Vespucci-lungarno Corsini o Borgo Ognissanti-piazza Ognissanti-lungarno Vespucci-piazza Goldoni. I lavori termineranno alle 24 di domenica 28 marzo.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa