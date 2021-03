Cinquanta multe a Firenze e due attività chiuse nel weekend

Quasi 1.800 persone controllate e poco meno di 50 sanzionati. Accertamenti anche sugli esercizi commerciali con 5 sanzioni e 2 chiusure.

Sono questi i numeri dei controlli effettuati dalla Polizia Municipale nello scorso finesettimana per quanto riguarda le disposizioni legate all’emergenza sanitaria.

Poco meno di 100 gli agenti impiegati negli accertamenti mirati al rispetto sia delle normative nazionali sia dell’ordinanza del sindaco in materia di vendita, asporto e consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico in orario 16-22.

Complessivamente le persone sottoposte a verifica sono state 1.779 con 43 sanzioni per mancato uso di mascherina e assembramenti e 5 quelle legate alle disposizioni dell’ordinanza.

Gli agenti hanno controllato anche 75 pubblici esercizi: 3 le multe per violazione del DCPM e una invece per inosservanza dell’ordinanza, due le attività chiuse.

“Ringraziamo la Polizia Municipale e le altre forze dell’ordine per i numerosi controlli e le tante attività organizzate lo scorso fine settimana per far rispettare le disposizioni anti covid, fra cui l’ordinanza antiassembramento. Anche lo scorso week end l'ordinanza ha funzionato e non si sono registrati particolari problemi di assembramento” ha detto l’assessora alla sicurezza urbana Benedetta Albanese.

“Ringraziamo anche i cittadini che hanno rispettato le regole e rinnoviamo l’appello ad evitare ogni occasione di contagio. Il virus continua a correre, bisogna tenere tutti la guardia alta”.

