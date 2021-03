Con Faenza centesima panchina Use per coach Alessio Marchini

Quella in programma mercoledì con Faenza sarà una partita da ricordare per Alessio Marchini. Il coach biancorosso sarà infatti la centesima volta che siederà sulla panchina dell'Use in partite di campionato. Il tecnico spezzino aveva già allenato i biancorossi nelle stagioni 2007/2008 e 2008/2009 conducendoli, fra l’altro, alla loro terza finale del campionato persa con Perugia proprio nel 2009. Poi il ritorno a Empoli nel campionato 2019/2020 dopo la lunga parentesi a Trento in qualità di responsabile del settore giovanile. Un altro bel traguardo per il nostro Alessio che conferma la solidità del suo legame con l'Use.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa