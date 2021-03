Coronavirus, Firenze rischia la zona rossa. Giani: "Siamo al limite"

C'è il rischio di vedere Firenze in zona rossa. Lo ha detto anche Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana: "Siamo proprio al limite, vedremo cosa succede".

Ai microfoni di Radio1 Giani ha difeso il modello delle zone in Toscana in cui è arrivato a "disporre le aree rosse in tre province e tre territori importanti, per vedere se riusciamo a tenere il livello generale della regione sull'arancione e limitare i contagi".

Ha parlato anche dell'ordinanza sulle seconde case: "Vogliamo prevenire ciò di cui ci siamo lamentati l'anno scorso, perché è evidente che poi quando si creano assembramenti, finché non abbiamo innestato una campagna di vaccinazione che erga il muro, sappiamo che tutto fa contagio. È una questione che da noi riguarda complessivamente almeno 700-800mila persone".