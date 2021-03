Coronavirus, Meini (Lega): "Vaccinare i volontari in prima linea"

“Condividendo il giusto ed accorato appello delle Misericordie Pisane che lamentano come si sia interrotta la vaccinazione dei tanti volontari operanti nelle svariate associazioni presenti sul territorio toscano-afferma Elena Meini, Consigliere regionale della Lega-abbiamo quindi presentato un’interrogazione in cui chiediamo quali siano le motivazioni che abbiano portato alla sospensione della somministrazione del vaccino e quando si pensa di riprendere ad immunizzare le predette persone.” “E’ notorio-prosegue il Consigliere-che i volontari trascorrono diverse ore della giornata ad aiutare le persone in difficoltà e la pandemia ha ulteriormente evidenziato la loro lodevole e meritoria attività di supporto che si concretizza pure nel frequentare le case degli ammalati, spesso positivi al Coronavirus.” “Per questi motivi-precisa l’esponente leghista-riteniamo doveroso che vengano sottoposti al vaccino per preservare la loro ed altrui salute.” “Mi auguro, dunque-sottolinea e conclude la rappresentante della Lega-che la Regione si adoperi affinchè queste persone tornino, dunque, ad essere, in tempi rapidi, vaccinate.”

Fonte: Ufficio Stampa