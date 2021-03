Vaccini in Toscana, oltre 2mila persone rinunciano ad AstraZeneca in tre giorni

Dallo stop in via precauzionale di AstraZeneca e dopo la conferma dell'Ema (Qui) e la ripartenza delle somministrazioni, in Toscana in tre giorni il 18,67% dei prenotati ha rinunciato al vaccino.

Da venerdì 19 marzo alle 15 a ieri sera, domenica 21 marzo, 2.136 persone su un totale di 11mila 438 prenotati hanno deciso di rinunciare alla somministrazione, ovvero il 18.67%. Nei quasi tre giorni di ripartenza della campagna vaccinale con AstraZeneca si sono presentate 9mila 302 persone nei punti vaccinali e i restanti hanno disdetto o non si sono presentati.

Si è avviata dal 27 dicembre 2020 la campagna vaccinale anti-Covid. Alle 12.00 di oggi sono state effettuate complessivamente 513.687 vaccinazioni, 3.649 in più rispetto a ieri (+0,7%), tenendo presente che le Aziende del Sistema Sanitario Regionale proseguono per l'intera giornata. La Toscana è la 12° regione per % di dosi somministrate su quelle consegnate (l’83,1% delle 618.060 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 13.911 per 100mila abitanti (media italiana: 13.148 per 100mila).

