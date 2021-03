Dl Sostegni, Federalberghi: "Risorse stanziate per il turismo insufficienti"

Federalberghi, alla lettura delle bozze del decreto-legge Sostegni approvato dal Consiglio dei Ministri e passato ora all’esame del Parlamento, si dice insoddisfatta perché le risorse stanziate per il turismo non sono assolutamente sufficienti. Per questo motivo l’Associazione è al lavoro per sollecitare l’adozione di interventi correttivi e migliorativi in vista dei futuri provvedimenti.

“Le risorse messe a disposizione dal Governo nazionale attraverso il DL Sostegni per far fronte alla pandemia, per quanto riguarda il settore turistico, non ci soddisfano e i ristori risultano essere ancora insufficienti – dice il Presidente di Federalberghi Toscana Daniele Barbetti che rimarca le richieste di tutti i soci – Per aiutare concretamente le imprese del turismo e le strutture alberghiere servono ulteriori risorse e quindi stiamo premendo per l'abolizione delle restrizioni agli spostamenti, con l'attivazione del green pass, interventi sulla liquidità con la proroga delle rate dei mutui e concessione di prestiti ventennali, una copertura dei costi fissi che gravano sugli immobili, incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive, anche mediante riconoscimento del super bonus e sgravi contributivi per le imprese che richiamano in servizio il personale”.

Fonte: Ufficio stampa