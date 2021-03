Fabio Geda e Enaiatollah Akbari incontrano online gli studenti dell’IIS Roncalli

Martedì 23 marzo, dalle 10 alle 12, lo scrittore Fabio Geda e Enaiatollah Akbari, protagonista dei romanzi “Nel mare ci sono i coccodrilli” e “Storia di un figlio”, saranno ospiti dell’IIS Roncalli di Poggibonsi per un incontro con alcune classi dell’istituto valdelsano.

“L’incontro si inserisce tra le iniziative di promozione della lettura e della scrittura messe in campo dal nostro istituto-spiega il Dirigente scolastico Gabriele Marini.- Una classe sarà collegata dalla nuova mediateca Gianni Rodari, uno spazio inaugurato lo scorso gennaio con l’obiettivo che possa diventare spazio aperto ai nostri studenti e al territorio. Uno spazio dove poter coltivare l’interesse per la lettura e per la cultura in generale. Ringrazio i nostri ospiti per la disponibilità, questo incontro è per le studentesse e gli studenti un modo per confrontarsi con la storia vera di Enaiatollah Akbari, una storia di formazione e di successo in cui la scuola e la formazione hanno avuto un ruolo fondamentale.”

Fabio Geda è nato nel 1972 a Torino, dove vive. Ha pubblicato, oltre a “Nel mare ci sono i coccodrilli” e “Storia di un figlio”, i romanzi Per il resto del viaggio ho sparato agli indiani (Instar Libri 2007, Feltrinelli 2009), L’esatta sequenza dei gesti (Instar Libri 2008), il monologo La bellezza nonostante (Transeuropa 2011), Se la vita che salvi è la tua (Einaudi, 2014), Anime scalze (2017), Una domenica (2019) e la serie per ragazzi Berlin (2015/18).

Nel mare ci sono i coccodrilli è la storia vera di Enaiatollah Akbari, un bimbo afghano che lascia la propria casa a circa dieci anni e, attraverso viaggio che è una vera e propria odissea giunge in Italia dove comincia una nuova vita.

Storia di un figlio, uscito dieci anni dopo Nel mare ci sono i coccodrilli, racconta invece la ricomposizione degli affetti tentata da Enaiatollah una volta stabilitosi in Italia.

Tutte le informazioni sull’IIS Roncalli sono reperibili sul sito www.iisroncalli.edu.it

Fonte: IIS Roncalli