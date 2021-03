Giornata dell'Acqua, seconda edizione del contest sull'Arno

Il 22 Marzo non è mai una data banale per tutti coloro che lavorano e vivono quotidianamente con l’acqua. La Giornata Mondiale dell'Acqua è, fin dalla sua istituzione nel 1992 da parte delle Nazioni Unite, un immancabile appuntamento per Publiacqua e Water Right Foundation un'occasione speciale per invitare studenti e cittadini ad una riflessione sui temi inerenti questa preziosa risorsa.

Una riflessione che parte dal tema individuato quest'anno dalle Nazioni Unite e cioè valorizzare l’acqua. “L’acqua può avere un significato ed un valore diverso per persone diverse” spiega il tema l’ONU “in che modo l'acqua è importante per la tua vita domestica e familiare, per i tuoi mezzi di sussistenza, le tue tradizioni culturali, il tuo benessere, il tuo ambiente? Conoscendo e celebrando tutti i modi in cui l'acqua porta benefici alle nostre vite, possiamo valorizzarla e salvaguardarla in modo adeguato per tutti”.

Seguendo questo ideale “file rouge” Publiacqua, Water Right Foundation ed il Comune di Firenze, propongono quindi a tutti gli studenti fiorentini un appuntamento di lancio del contest “Un vicino di casa: l’Arno”.

E’ la seconda edizione di questo contest riservato alle scuole secondarie di I e II grado, e nasce in un momento difficile per la scuola e per le famiglie. Un momento in cui però è forse ancora più importante riflettere assieme sulle risorse naturali e sulla tutela del nostro ambiente.

Rilanciare il contest ci è sembrato un modo importante di stare accanto alle scuole di fare sistema con loro e di non far mancare la nostra collaborazione proprio in questa fattispecie.

L’evento di lancio si terrà online Mercoledì 24 marzo a partire dalle ore 10.00.

Dopo il saluto di Sara Funaro, Assessore all'Educazione e Welfare del Comune di Firenze, e di Lorenzo Perra, Presidente di Publiacqua, saranno presentati alcuni dei lavori presentati dalle scuole nella precedente edizione e sarà poi presentato il bando a cui si appoggia il contest.

