Il Comune di Montemurlo sostiene la proposta del Nobel al personale sanitario italiano

Anche il Comune di Montemurlo ha deciso di sostenere attraverso una delibera di giunta, che sarà formalizzata nei prossimi giorni, la candidatura del corpo sanitario italiano al premio Nobel per la Pace 2021.

« Gli operatori sanitari italiani sono stati, e lo sono tutt'ora, uno straordinario esempio non soltanto per chi vive nel nostro Paese ma anche una fonte di ispirazione per tutto il mondo. - spiega il sindaco Simone Calamai- Sostenere questa candidatura significa ribadire la nostra riconoscenza a tutti coloro che non hanno mai smesso di prendersi cura dei malati, anche nei giorni più bui della malattia e che ancora, nonostante la fatica, vanno avanti con umanità e abnegazione per sconfiggere il virus, regalando ai malati, oltre che le cure, anche quell'umanità e vicinanza di cui tutti sentiamo la mancanza. Non posso infatti non pensare, anche attraverso i racconti dei miei concittadini, come i sanitari si siano spesi per regalare alle famiglie un ultimo saluto ai propri cari attraverso telefonate o video messaggi. Gesti importantissimi in questo momento così difficile ».

“Medici, infermieri, farmacisti, psicologi, fisioterapisti, biologi, tecnici, operatori civili e militari tutti, che hanno affrontato in situazioni spesso drammatiche e proibitive l’emergenza Covid-19 con straordinaria abnegazione, molti dei quali sacrificando la propria vita per preservare quella degli altri e per contenere la diffusione della pandemia”. Queste le parole usate dalla Fondazione Gorbachev di Piacenza, sede anche del Segretariato Permanente dei Premi Nobel per la Pace, con le quali ha spiegato la campagna di adesione per candidare infermieri e medici italiani al prestigioso riconoscimento. Nei prossimi giorni inoltre anche il Comune di Montemurlo scriverà all'Accademia dei Nobel, trasmettendo la delibera di giunta, per sostenere formalmente la candidatura. Lo scorso settembre 2020, in occasione dell'anniversario della Liberazione di Montemurlo dal nazi-fascismo il sindaco Calamai aveva voluto promuovere una serata di ringraziamento con il conferimento di un encomio a tutti coloro che non si erano mai fermati nella lotta al Covid (medici, infermieri, volontari ecc…).

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa