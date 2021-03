Incendio nei terreni vicino al parcheggio gratuito all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Delle sterpaglie hanno preso fuoco in uno spartitraffico nella parte finale di viale Raffaello Sanzio. Subito sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento del Terrafino. Non c'è stato pericolo per le auto in viaggio, che passano da quella zona anche per effettuare i tamponi veloci nel parcheggio.