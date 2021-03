Jsw Steel di Piombino, prosegue il presidio dei lavoratori: sindacati in prefettura

Continua il presidio dei lavoratori alla JSW Steel di Piombino. Oggi Cisl Toscana è andata sul posto per incontrare i lavoratori.

Dopo una comunicazione di Fim Fiom e Uilm, inviata al Prefetto di Livorno, è giunta la convocazione in prefettura.

Cisl Toscana, la visita del segretario Cerza: "Il sindacato resta accanto ai lavoratori. Il governo sostenga le nostre proposte"

Il segretario generale della Cisl Toscana, Riccardo Cerza, ha fatto visita oggi, accompagnato dal segretario della Fim-Cisl Toscana, Alessandro Beccastrini, al presidio dei lavoratori alla portineria di JSW Steel di Piombino, organizzato da Fim, Fiom e Uilm e che va avanti ormai da due settimane. “Oggi sono qui a Piombino, dove tornerò ogni volta che serve per essere, come la Fim e la Cisl sono sempre state, a fianco dei lavoratori” ha detto Cerza.

“Vogliamo tenere accesa l’attenzione su una vicenda di grande rilievo, che resta drammaticamente aperta, a quasi 3 anni dall’ingresso del gruppo indiano JSW. Dal 2008, quando si aprì la crisi, chiediamo lavoro per le oltre duemila persone, dirette e dell’indotto. Il nostro obiettivo è un’industria dell’acciaio pulito, con nuovi altiforni elettrici, l’effettuazione di tutte le bonifiche e gli smantellamenti necessari, l’allontanamento degli impianti dalla città, nuovi spazi per produzioni a basso impatto e in relazione con il porto.”

“La transizione ecologica passa anche da qui, coniugando industria pesante e rispetto dell’ambiente. Questa battaglia portata avanti con determinazione dai lavoratori, che da anni soffrono decurtazioni del salario e la mortificazione del non lavorare, deve continuare ad essere la battaglia di tutta la Toscana.”

“Il governo sostenga le proposte del sindacato con l’ingresso azionario di Invitalia nella governance delle acciaierie insieme a Jindal. Servono decisioni veloci per salvare un pezzo fondamentale dell’economia industriale italiana e i tanti lavoratori coinvolti, che sono stanchi della cassa integrazione e chiedono di lavorare.”

Segreterie Provinciali Fim Fiom Uilm, la comunicazione al Prefetto di Livorno

Egregio Sig. Prefetto,

come Organizzazioni Sindacali Fim-Fiom-Uilm siamo a chiederLe un incontro urgente, possibilmente in presenza, al fine di evidenziarle le nostre preoccupazioni circa le sorti dello stabilimento siderurgico Piombinese JSW, comprese Piombino Logistics e GSI ad esso collegate. Come Le è noto le scriventi sono in presidio permanente con occupazione in portineriadello stabilimento ormai da 15 giorni, per sollecitare un incontro al MISE con il ministro Giorgetti quale inizio di un percorso di lavoro che porti, come annunciato dal precedente Governo, all'impegno di INVITALIA (strumento statale) nella compagine Aziendale. Il rischio che vediamo oggi è che si passi dall'attuale situazione di stallo ad un piano sociale inclinato in cui mancate decisioni e le scelte inaccettabili mettano in discussione sia la risalita produttiva di un settore strategico per il nostro paese quale la fornitura di materiale rotabile per RFI, sia le prospettive di reindustrializzazione e la progressiva ricollocazione degli oltre 1800 dipendenti.

Come Segreterie Fim-Fiom-Uilm provinciali in questi 15 giorni abbiamo sollecitato le Istituzioni locali e le forze politiche che le sostengono ad alzare il tono delle richieste di decisioni Governative del ruolo di Piombino nell'ambito del redigendo "Piano della Siderurgia Nazionale". Rammentiamo che le Segreterie nazionali dei metalmeccanici si sono autoconvocate in presidio il giorno 26 presso il MISE per le stesse ragioni che accomunano gli oltre 120 tavoli di crisi pendenti al Ministero, presidio al quale come Segreterie provinciali saremo presenti con le RSU degli stabilimenti siderurgici piombinesi. Per tutto quanto premesso veniamo a richiederLe un incontro urgente con i sottoscritti e almeno con i tre Coordinatori delle RSU, (le restanti 12 RSU resteranno in presidio davanti la Prefettura in attesa del termine dell'incontro) per esporle personalmente la situazione e per contare su un suo autorevole intervento che solleciti un primo incontro presso il MISE con il Ministro e il lavoro che ne dovrà conseguire.

Certi di un suo riscontro come rappresentante del Governo del Territorio, porgiamo distinti ossequi.

Poco dopo le Organizzazioni Sindacali hanno comunicato che, in relazione alla comunicazione inoltrata al Prefetto relativa alla vertenza Jsw, "Fim Fiom e Uilm rendono noto di aver ricevuto la convocazione in Prefettura a Livorno per mercoledì 24 marzo alle ore 8.30".