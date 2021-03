Lavori a Pisa, come cambia il traffico

Il Comune di Pisa ha disposto per i prossimi giorni le seguenti modifiche alla viabilità al fine di consentire la realizzazione di vari interventi.

VIA BONANNO PISANO, PIAZZA MANIN, VIA NICCOLINI, VIA DIOTISALVI. Nelle seguenti vie saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta con cantieri in stato di avanzamento :

- Piazza Manin: dal 15/03/2021 al 04/04/2021, chiusura al traffico veicolare carreggiata Sud (fronte BNL), divieto di sosta con rimozione coatta carreggiata Nord (stalli taxi) e senso unico alternato a vista per l’accesso alle camere mortuarie;

- Via Niccolini, da Via A. Pisano al civ. 1 (stalli ciclomotori): dal 15/03/2021 al 04/04/2021, divieto di sosta con rimozione coatta per consentire l’esecuzione temporanea degli stalli per Taxi;

- Via Diotisalvi, dal passo carrabile della Chiesa a Via Traini: dal 15/03/2021 al 13/07/2021, divieto di sosta con rimozione coatta e occupazione parziale del marciapiede per area cantiere;

- Via Bonanno Pisano all’altezza della Piazza Manin: dal 15/03/2021 al termine dei lavori comunque non oltre il 25/03/2021, restringimento di carreggiata e senso unico alternato regolato da movieri nella fase di scavo in attraversamento;

- Via Bonanno Pisano, da Piazza Manin a Via Diotisalvi: dal termine dei lavori della fase precedente al 13/07/2021, chiusura della corsia di marcia lato Ovest e restringimento di carreggiata nelle restanti corsie di marcia mantenendo il doppio senso di circolazione con carreggiata utile minima di 5.60 mt. . Occupazione parziale del marciapiede. In questa fase la corsia preferenziale ristretta sarà destinata a tutte le categorie di veicoli per la direzione da Sud a Nord ;

- Soppressione della fermata del Bus all’altezza del civ. 113 della Via Bonanno Pisano , a partire dall’inizio dei lavori di scavo in attraversamento, fino alla fase di avanzamento in prossimità del distributore di carburante Agip, previa comunicazione preventiva al Ctt-Nord;

- Di apporre in avvicinamento fino all’occupazione del cantiere, sempre secondo quanto disposto dal D.M. del 10/07/2002 e suoi schemi operativi segnali di: lavori, diminuzione del limite di velocità a 30 e 10 km/h-divieto di sorpasso, restringimento di carreggiata, segnali di obbligo di passaggio, (alle estremità delle occupazioni), coni- delineatori e segnaletica orizzontale temporanea per cantieri di durata superiore > a 7 giorni.

ROTATORIA TRA L’AURELIA E VIALE DELLE CASCINE. Dalle 08.00 del 22 marzo alle 19.00 del 27 marzo saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità con cantieri in stato di avanzamento:

- Via Aurelia SS1, all’altezza del Viale delle Cascine: Senso unico alternato regolato impianto semaforico temporaneo;

- Apposizione di segnaletica in avvicinamento fino all’occupazione dei cantieri su tutte le direttrici di marcia, secondo quanto disposto dal D.M. del 10/07/2002 e suoi schemi operativi: lavori, diminuzione del limite di velocità a 30 km/h/ divieto di sorpasso, restringimento di carreggiata/senso unico alternato/ semaforo temporaneo, segnali di obbligo di passaggio (alle estremità delle occupazioni), coni;

ROTATORIA AL PONTE DEL CEP. Dal 22 marzo fino al termine dei lavori, e comunque non oltre il 16 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

- Rampa di collegamento tra la via Livornese e il viale D’Annunzio: chiusura al traffico veicolare;

- Area di intersezione viale D’Annuzio - Ponte del cep - Via 2 Settembre: Restringimenti di carreggiata;

CHIUSURA DI VIA XXIV MAGGIO. Dal 23 marzo al 2 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta:

- Via XXIV Maggio, all’altezza di Via Antonio Pisano: Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta nell’area di intervento.

- Via F. Filzi, dal civ. 63 a Via XXIV Maggio: Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati;

- Via N. Sauro, dal civ. 30 a Viale Giovanni Pisano e dal civ. 53 a Via XXIV Maggio: Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati;

- Via XXIV Maggio, dal civ. 87 a Via N. Sauro: Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati;

- Obbligo a sinistra in uscita da Via Sante Tani:

- Obbligo a destra e sinistra su Via XXIV Maggio intersezione Via Collodi – Via F. Filzi, eccetto residenti fino all’area cantiere;

- Obbligo a dritto e destra su Via Collodi intersezione con Via XXIV Maggio, eccetto residenti fino all’area cantiere;

- Obbligo a sinistra e dritto su Via Filzi intersezione con Via XXIV Maggio, eccetto residenti fino all’area cantiere;

- Obbligo a sinistra e destra su Via XXIV Maggio intersezione Via della Pura- Via N. Sauro , eccetto residenti fino all’area cantiere;

- Obbligo a dritto e destra su Via N. Sauro intersezione con Via XXIV Maggio, eccetto residenti fino all’area cantiere;

- Obbligo a dritto e sinistra su Via A. della Pura intersezione con Via XXIV Maggio , eccetto residenti fino all’area cantiere;

- Apposizione di segnaletica di indicazione di preavviso strada chiusa su Via XXIV Maggio all’altezza di Via Rindi;

- Percorso alternativo per il TPL: Via XXIV Maggio, Via F. Filzi , Viale Giovanni Pisano, Via N. Sauro, rientro su Via XXIV Maggio e viceversa.