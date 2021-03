Lezione sull'erba, gli studenti puliscono il giardino della scuola

Lezioni di ambiente sul campo (anzi, sul campus) all’Isis Gobetti-Volta di Bagno a Ripoli, dove gli studenti da stamani puliranno in prima persona il giardino della scuola. Con tre diversi appuntamenti, alcune sezioni si occuperanno del decoro e della pulizia dell’area verde e degli spazi esterni circostanti l’istituto, raccogliendo in giro cartacce e rifiuti. Gli alunni saranno muniti di magliette green guanti, pinze e sacchi messi a disposizione dal Comune e da Alia Servizi Ambientali SpA che supportano e sostengono l’iniziativa della scuola.

Stamani la prima squadra di alunni composta dalla IV A del Liceo Linguistico è stata accompagnata dagli operatori dell’ufficio ambiente del Comune e dall’assessore Enrico Minelli, accanto ai docenti e al preside Simone Cavari. Gli altri appuntamenti con gli studenti-ecologici sono in programma per il mese di aprile.

Oltre alla pulizia, l’istituto ha organizzato un quiz sui temi della sostenibilità e sulle buone pratiche ambientali. La sezione vincitrice del concorso-green sarà premiata con un trekking sulle colline di Bagno a Ripoli accompagnato da un picnic ecosostenibile. L’iniziativa si svolgerà il prossimo 26 aprile, per l’occasione gli studenti saranno premiati dall’assessore all’ambiente Enrico Minelli con una pergamena realizzata dal Comune. Inoltre, tra le buone pratiche ambientali che coinvolgeranno l’Istituto Gobetti-Volta c’è anche l’intenzione di collocare all’interno della struttura scolastica una “Ecotappa”, un punto di raccolta in cui conferire rifiuti speciali come medicinali scaduti, pile esauste, piccoli elettrodomestici o cartucce della stampante.

“Una nuova iniziativa per promuovere le pratiche ambientali che sosteniamo e supportiamo con grande piacere – dicono il sindaco Casini e l’assessore Minelli -. Gli studenti del Gobetti-Volta da stamani scenderanno in azione per lezioni di ecologia sul campo. Oltre a pulire i giardini della scuola, con il supporto dell’amministrazione realizzeranno delle gare didattiche sulla corretta differenziazione dei rifiuti. Le nuove generazioni sono sempre più attente e attive sul fronte della sensibilità anche grazie a iniziative come questa, fondamentali perché è da loro che passerà il futuro del nostro territorio e del nostro pianeta”.

“Da anni la nostra scuola – aggiunge il dirigente scolastico Simone Cavari – è impegnata con diverse iniziative che mettono al centro il valore dell’ambiente e della sua salvaguardia. Oggi è il primo giorno di questo nuovo progetto con cui vogliamo prenderci cura del luogo in cui viviamo e che vedrà coinvolte tante altre classi”.

“È importante, per noi, essere anche in questa occasione accanto ai giovani ‘cittadini di domani’, per ricordare loro l’importanza del gesto quotidiano nel rispetto dell’ambiente e nel differenziare correttamente i rifiuti – ha commentato Nicola Ciolini, Presidente di Alia Servizi Ambientali SpA-. Crediamo molto in progetti come questo, in cui alle attività pratiche si affiancano momenti analisi delle conoscenze e sensibilizzazione divertenti, con l’auspicio che la conoscenza e consapevolezza che loro acquisiscono venga veicolata alle famiglie”.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa