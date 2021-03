Muore a 72 anni Roberto Gualtieri, patron del Gruppo Colle

È morto a 72 anni Roberto Gualtieri, fondatore e socio di una delle più importanti aziende tessili del distretto pratese, il Gruppo Colle. Gualtieri viveva a Vaiano. Oltre all'attività di imprenditore era molto impegnato nel mondo sportivo e sociale della Valdibisenzio, oltre che nell'associazione Prato Futura. Tanti i messaggi di cordoglio e le condoglianze, tra cui anche quella de sindaco di Prato Matteo Biffoni.

La direttrice di Prato Futura, Daniela Toccafondi, ricorda Gualtieri come "un grande imprenditore, sempre presente, una figura importante per il distretto tessile". "È un grande dolore e una grande perdita" spiega invece in una nota la consigliera regionale Ilaria Bugetti.