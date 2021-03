Nuove misure dal Comune di Cascina, ok di Confcommercio

“Finalmente vediamo la giusta e doverosa attenzione verso il mondo delle imprese e del commercio da parte dell'amministrazione comunale. Ora aspettiamo che le misure annunciate vengano adottate il prima possibile”. Il presidente di Confcommercio Cascina Marcello Mosca commenta positivamente i progetti contenuti nel Documento Unico di Programmazione presentato dal Comune. “Chiedevamo da anni un piano di incentivi per favorire le riaperture nel centro di Cascina e sull'intero territorio comunale, per questo siamo soddisfatti dell'ipotesi di riduzione delle tasse locali, fino all'azzeramento, nei primi tre anni di apertura per le nuove attività. Lo riteniamo un passo davvero importante, che deve essere affiancato ad altre misure fondamentali, come interventi per migliorare il decoro urbano e iniziative che valorizzino il territorio.

“Questa è la strada da seguire per provare a invertire una tendenza che purtroppo negli ultimi anni ha visto prevalere chiusure e saracinesche abbassate rispetto al coraggio e alla voglia di investire sul territorio. Serve una politica che incoraggi nuove aperture, e che si rende ancora più urgente in questo drammatico periodo che sta mettendo a dura prova l'esistenza stessa delle nostre imprese”.

Tra i progetti previsti dal documento anche un piano di riqualificazione per il polo commerciale di Navacchio. “Anche questa una proposta avanzata da Confcommercio, che negli anni ha condiviso idee e progetti con commercianti e imprenditori del territorio per rilanciare un'area completamente abbandonata dalle amministrazioni precedenti” commenta il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli. “Per risollevare l'area serve un intervento deciso contro l'incuria che purtroppo regna sovrana. Chi lavora ogni giorno in questa zona è stanco di vedere rifiuti abbandonati ovunque, un'illuminazione insufficiente, i marciapiedi rovinati e ricoperti dagli arbusti, una cartellonistica inadeguata, per non parlare della vegetazione che in alcuni tratti di strada impedisce la visibilità. Fondamentale poi intervenire sulla viabilità che allo stato attuale causa continuamente ingorghi e traffico congestionato, soprattutto nel fine settimana. Ci fa piacere vedere finalmente su questi temi l'attenzione del Comune, che parla chiaramente di “riqualificazione ambientale” per il polo commerciale di Navacchio, e ci auguriamo che dalle parole si passi presto ai fatti”.

Fonte: Confcommercio - Ufficio stampa