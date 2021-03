Polemiche sulle parole di Letta: "Pd contro lo sviluppo dell'aeroporto di Firenze"

“I dubbi avanzati da Enrico Letta e dal Partito Democratico in merito allo sviluppo aeroportuale fiorentino rischiano di compromettere lo sviluppo infrastrutturale di cui la città ha bisogno”. A dirlo senza tanti giri di parole è il Commissario fiorentino del Carroccio, Federico Bussolin.

“In questa fase storica – continua – dove Firenze chiede maggiore autonomia per il turismo e gli investimenti, il compimento delle opere infrastrutturali diventa strategico. Il Partito Democratico ha sabotato per troppo tempo lo sviluppo del sistema aeroportuale, compromettendo non solo gli investimenti in città, ma anche il consolidamento di un turismo di qualità: il passo indietro di Enrico Letta è quindi irricevibile e inaccettabile per Firenze. Il fatto di contrapporre l’ipotesi di un collegamento veloce Firenze – Pisa con lo scalo aeroportuale fiorentino è un errore da non commettere, indice di una visione politica statica”.

“L’ampliamento dell’aeroporto – dichiara congiuntamente il Gruppo consiliare Lega Salvini Firenze – è nel programma di mandato del Sindaco Nardella che è stato votato ed approvato dal Consiglio comunale: se il PD ha cambiato idea è necessario che la maggioranza si pronunci. Per questo chiederemo una verifica della maggioranza, perché rimette nuovamente in discussione un progetto fondamentale per il rilancio dell’intera regione di cui Firenze è il cuore e motore. Se qualcuno aveva ancora dubbi – conclude la nota – sui motivi per i quali da trent’anni si dibatte sullo stesso tema senza trovare una soluzione adeguata, le parole di Letta dimostrano inequivocabilmente che le responsabilità sono di quel partito che governa Firenze, i comuni dell’area metropolitana e la Toscana da più di mezzo secolo”.

Aeroporto di Firenze: In W la nuova pista sconcertati dalle dichiarazioni di Letta

Grande sconcerto di W la nuova pista di Peretola per le dichiarazioni del neosegretario del Partito Democratico che vorrebbe mantenere in vita una pista aeroportuale, quella di Peretola, con delle criticità enormi. Parole dette in libertà quelle del Segretario Letta che sicuramente fanno sobbalzare anche moltissimi esponenti del Partito Democratico. Ci rimettiamo alla politica, quella con la p maiuscola, che sa assumersi le sue responsabilità, ha capacità di mediazione e non si limita a fare gli interessi della propria città di provenienza una volta assunti incarichi nazionali per meri calcoli elettorali o per accontentare comitati incapaci di vedere al di là del proprio naso.

Al contrario bisogna agire immediatamente per riprendere il più velocemente possibile il percorso che ci porterà ad avere finalmente un aeroporto che non gravi più sulla pelle di oltre 20 mila persone tra cui molti bambini che ogni giorno frequentano scuole sorvolate e capace di aiutare le imprese, di tutta la Toscana e non solo pisane, a recuperare quanto hanno perso e perderanno per la pandemia ancora in atto.

Ci auguriamo che il segretario del Partito Democratico in futuro non faccia più simili boutade che lo mettono allo stesso livello della leghista Ceccardi con l’aggravante di essere un segretario nazionale per giunta di un partito non abituato a cavalcare l’egoismo dei singoli territori ma abituato a volare più alto.

De Blasi e Masi (M5S): "Aeroporto di Firenze, scontro frontale in politica"

“Meglio la metro Firenze-Pisa” queste le parole del nuovo segretario del Partito Democratico Enrico Letta che tuonano come un macigno sugli amministratori locali Toscani, già perché nei termini dell’alternativa alla nuova pista bocciata da TAR e Consiglio di Stato, il gruppo M5S ha sempre sostenuto l’efficientamento del collegamento dal capoluogo toscano fino al Galileo Galilei magari come accadeva 20 anni fa, quanto a Santa Maria Novella era consentito addirittura fare il check-in, salire su un treno e giungere comodamente fino allo scalo attraverso l’ultimo tratto di ferrovia da Pisa all’aeroporto, oggi soppresso e sostituito dall’inutile oltre che fallimentare “Pisamover”.

Sarà dunque arrivato il momento di adempiere alle prescrizioni Via del 2003, verificare la conformità urbanistica e la lista degli aerei autorizzati a volare su Peretola?

Che le prescrizioni del decreto del 2003 non siano ancora state realizzate lo sanno bene i cittadini di Peretola, Brozzi e Quaracchi che attendono l’interramento del tratto finale dell’autostrada A11, la realizzazione della pista di rullaggio e tutte le misure di mitigazione del rischio previste nel Decreto decisorio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che confermava tutte le prescrizioni del 2003.

Il Sindaco di Firenze si mostrerà ancora indifferente? Preferirà le passerelle sui cantieri per il rifacimento dell’asfalto dell’attuale pista o cambierà finalmente rotta sostenendo con determinazione la realizzazione di una nuova linea ferroviaria dedicata fino a Pisa?

Il nostro auspicio è che tra i progetti per l’impiego dei recovery fund ci sia anche quello per la realizzazione della metropolitana leggera, ipotizzata dal segretario nazionale del Partito Democratico Letta, che colleghi Firenze allo scalo aeroportuale di Pisa in 25 minuti e noi del M5S aggiungiamo utilizzando l’hub della Foster".

Questo l'intervento del capogruppo M5S Roberto De Blasi e del consigliere Lorenzo Masi

Palagi e Bundu (SPC): "Dall'aeroporto che "Firenze si merita" a più miti consigli?"

Queste le dichiarazioni di Dmitrij Palagi e Antonella Bundu - Sinistra Progetto Comune

"Oggi vedremo se il Partito Democratico di Firenze riuscirà a prendere posizione sulla vendita dell'handling di Toscana Aeroporti (a Pisa lo ha già fatto all'unanimità tutto il Consiglio comunale).

Nel frattempo prendiamo atto dell'assenza di risposte alle nostre interrogazioni che raccolgono le domande dell'associazione VAS, oltre che del Comitato Sorvolate e Sorvolati, della zona attorna a Peretola. A oggi per noi, dopo un anno di pandemia, è evidente l'indifferenza di Sindaco e Giunta sulla questione lavorativa e su quella dell'inquinamento acustico, di solito utilizzate per la propaganda a favore del nuovo aeroporto a Peretola, con una sorta di ricatto che contrappone questi elementi a quelli della tutela ambientale. In particolare ci colpisce leggere il Sindaco parlare di uscita dalla logica dei campanili locali, per fare sistema. Ricordiamo come in Consiglio molti interventi (anche delle destre) parlassero dell'aeroporto che Firenze si merita, evidentemente facendo riferimento a una dimensione strettamente comunale (che la piana fiorentina invece si merita di essere vista come una sorta di "discarica" del capoluogo?).

Solo poche settimane fa il Partito Democratico di Firenze accoglieva una proposta del Consigliere Cellai sulla necessità di ribadire il superato (dalla storia) progetto di un nuovo aeroporto a Peretola. Come per l'inceneritore che si voleva a Case Passerini, non è mai troppo tardi per abbandonare una posizione sbagliata, quindi confidiamo che ci sia una reale novità e che non sia tutta una lotta interna tra Italia Viva e PD".